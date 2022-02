Grunaer räumen fremden Müll weg

Gruna

Eigentlich wär doch alles so einfach, kann Ronny Welzel nur mit dem Kopf schütteln. Gemeinsam mit 15 Kindern, Frauen und Männern aus Gruna hat er jetzt in einem Waldgebiet entlang der Einfahrtsstraße zum Laußiger Ortsteil saubergemacht. Was die Freiwilligen dort an Müll und Unrat aufsammelten, sorgt doch für viel Unverständnis.

„Mal abgesehen davon, dass das dort nicht hingehört, sind das auch alles Dinge, die sich ohne großen Aufwand problem- und größtenteils kostenlos auf legalem Weg entsorgen lassen. Dafür gibt es beispielsweise die Flaschenannahme, den gelben Sack oder den Entsorgungshof. Das ist reine Bequemlichkeit“, ärgert sich Welzel, der in Gruna eine Fliesenfirma betreibt. Selbst wenn – dann wären die Kosten immer noch gering: „Wir haben Dachpappe gefunden. Ich habe mal nachgeschaut, ein Kilogramm beim Entsorger kostet 50 Cent.“

Der Jüngste war 4, der Älteste 66 Jahre

Für die Grunaer ist es mittlerweile schon fast ein jährliches Ritual, auf das sie gern verzichten würden: „Wenn Müll rumliegt, kann er schließlich nicht liegenbleiben. Schon gar nicht an der Einflugschneise zum Dorf.“ Sie sorgen gern für ein schöneres Umfeld, das Unverständnis über die bewusste Umweltverschmutzung ist dennoch groß.

Eine Stunde waren die 16 Leute unterwegs. „Der Jüngste war 4 Jahre, der Älteste 66“, so Welzel. 1,5 Kubikmeter Müll kamen diesmal zusammen. Auch auf der Gehstraße Richtung Mörtitz wurde gesammelt – anderthalb gelbe Säcke waren es da. Bei der Entsorgung hilft die Gemeinde. Dort sei man sofort dazu bereit gewesen zu unterstützen.

