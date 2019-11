Grunas Kirche ist wieder schmuck

Gruna

Tage wie diese erlebt eine Pfarrerin in ihrer Amtszeit nicht allzu oft. 1999 war Edelgard Richter dabei, als die Kirche Battaune nach zwei Jahren Dauerbaustelle mit einem Festgottesdienst eingeweiht wurde. Einen ebenso festlichen Akt gab es am 17. Juni 2006, als die Mörtitzer Kirche nach über zwei Jahren Schließzeit wieder zugänglich wurde. Ein langer Weg lag da hinter den Kirchgemeinden. Beschwerlich und schier unendlich verlief auch die Sanierung der Kirche in Gruna mit ihrer zweigeschossigen Empore, Holzkanzel, Grabplatten und Epitaphien, deren Abschluss nun am Sonntag feierlich begangen wird.

Edelgard Richter ist seit 2008 für Gruna verantwortlich

Das Muldedorf gehört seit 2008 zum Verantwortungsbereich der 53-Jährigen. Da waren die Spuren der verheerenden Flut von 2002 weitgehend – aber noch nicht restlos beseitigt. 2012 feierten die Grunaer mit Betroffenen und Helfern aus nah und fern einen großen Dankgottesdienst, zeigten Dias von Überflutung und Wiederaufbau, der Posaunenchor spielte. Doch dann kam das Jahr 2013, als die Mulde erneut über die Ufer trat und das Gotteshaus bis einen Meter unter Wasser setzte. Die Schadenshöhe war enorm, auch, weil die Flut den Baugrund der Chorturmkirche verändert hatte. So sehr, dass sich über die ganze Wanddicke reichende Risse vor allem an den Fenstern zeigten. Ein 13 Meter langer, horizontal eingebrachter Gewindeanker stabilisiert seit 2016 das Gotteshaus, dessen massiv durchnässtes Mauerwerk trocken gelegt werden musste. Dieser Prozess dauerte länger als gedacht, lange war unklar, wie von außen die Feuchtigkeit ferngehalten werden kann. Um die Vernässung einzudämmen, wurde ein Opferputz aufgebracht, eine Lüftungsanlage eingebaut.

Am Sonntag findet anlässlich der Weidereinweihung der Kirche Gruna ein Festgottesdienst statt. Quelle: Steffen Brost

August 2019: Ortschronist Rico Nauditt, Pfarrerin Edelgard Richter und Roland Reiche (von links) vom Gemeindekirchenrat in Gruna mit der neuen kupfernen Zeitkapsel für ihre Dorfkirche. Quelle: Steffen Brost

Der Altar kehrt zurück

Innen- und Ausbauarbeiten sind nun beendet. Erstmals aufgeklappt wird am Sonntag der bisher nach Pristäblich ausgelagerte Flügelaltar. Der sollte 2013 an seinem angestammten Platz in der Kirche aufgestellt werden. „Dazu kam es wegen des Hochwassers nicht“, so Edelgard Richter. „So wie jetzt hat es den Altar noch nicht gegeben“, Untersatz und Tisch wurde neu gebaut.

Rund eine Viertelmillion Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich geschätzt auf eine runde Viertelmillion Euro, finanziert aus dem Hochwasser-Fonds. Dank zusätzlicher Leader-Mittel konnte der Kanzelkorb stabilisiert werden, realisiert wurden ebenso Arbeiten an der Elektrik und an der Treppe zum Kirchturm sowie das Wiederanbringen der Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Dank einer von Ortschronist Rico Nauditz ins Leben gerufenen Spenden-Initiative zeigt eine Uhr an der rund 300 Jahre alten Kirche seit 2018 nach über 70 Jahren wieder die Zeit an. Im zweiten Weltkrieg lag der Ort samt Gotteshaus unter starkem Beschuss. Dabei wurde die Uhr zerstört, das Wahrzeichen war seitdem ohne Zeitmesser.

Ab April empfängt die Radfahrerkirche wieder Touristen

Im August wurde der neue Kirchturmknopf mit Wetterfahne, vergoldeter Turmkugel, Spitze und Zeitkapsel auf das Gebäude gesetzt. Schon da war das halbe Dorf auf den Beinen. Ähnlich groß wird die Resonanz auch am Sonntag sein. Auch wenn Gruna seit Jahren keine eigenständige Kirchgemeinde mehr ist, die wenigen Kirchmitglieder des Ortes zum Gottesdienst nach Laußig fahren, hat die Pfarrerin trotz Baustelle an einer Tradition der Grunaer festgehalten: Immer am 4. Advent findet hier ein Krippenspiel samt Gottesdienst für den Pfarrbereich statt. Der Posaunenchor spielt, anschließend wird gegrillt: „Nur im Jahr 2013 mussten wir ins Bürgerhaus ausweichen.“

Für Taufen und Trauerfeiern steht das Gotteshaus offen. Aber nicht nur dafür. 2010 fand die Widmung der Grunaer Kirche zur 19. Radfahrerkirche Deutschlands statt. Zwischen April und Oktober finden Touristen, die auf dem Mulderadwanderweg unterwegs sind, hier einen „Ort der Besinnung“. In den letzten beiden Jahren war dies nicht möglich. Edelgard Richter weiß aber, dass dieses Angebot gern angenommen wird. „Wir sehen das anhand der Eintragungen im Gästebuch, das in der Kirche ausliegt.“ Ein Blickfang seien dann auch immer die frischen Blumen, die die Grunaerin Ingrid Gräser regelmäßig aus ihrem Garten bereitstellt.

Der Festgottesdienst beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Als Prediger hat der ehemalige Superintendent und jetzige Eisenacher Regionalbischof Dr. Christian Stawenow zugesagt. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen und Zeit für Gespräche.

Von Kathrin Kabelitz