Grundschüler in Bad Düben machen Zirkus

Bad Düben

Sie sind geheimnisvolle Zauberer, flinke Jongleure, sportliche Akrobaten, lustige Clowns und grazile Seiltänzer. Die Mädchen und Jungen aus der Grundschule des evangelischen Schulzentrums in Bad Düben haben diese Woche das Klassenzimmer mit dem Zirkuszelt getauscht.

Projektwoche zum Zirkus

„Auf Mathe und Deutsch wird in dieser Woche ausnahmsweise mal verzichtet. Denn wir haben unsere Projektwoche. Und die verbringen wir diesmal in einem Zirkus. Gemeinsam mit der Familie Sperlich vom Projektcircus Hein schnuppern unsere rund 130 Grundschüler einmal Zirkusluft“, erzählt Grundschulleiterin Antje Reinhold.

Drei Tage lang wurde auf einem Seil geprobt. Die achtjährige Lisa Feldmann kann das schon sehr gut. Quelle: Steffen Brost

Seit elf Jahren tourt die achtköpfige Zirkustruppe der Familie Sperlich von Februar bis Oktober durch Deutschland und macht mit Kindern Zirkus. „Uns macht die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß. 2008 haben wir als Kinder- und Jugendzirkus in Einkaufszentren angefangen. Daraus ist dann ein richtiger Projektzirkus geworden. Es wird in der Regel zwei bis drei Tage geübt und dann kommen die richtigen Vorstellungen mit Zuschauern und die Kinder zeigen als Dompteure, Artisten und Clowns ihr Können“, erzählt Zirkuschefin Sarah Sperlich.

Vorfreude auf den Auftritt

Alles ist dabei wie in einem richtigen großen Zirkus. Duftende Sägespäne, ein bunter Manegenteppich, Logenplätze und ein prunkvoller Artisteneingang lassen echte Zirkusatmosphäre entstehen. So langsam steigt auch das Lampenfieber bei den Kindern. „Das macht hier großen Spaß. Ich freue mich auf den Auftritt“, sagt die achtjährige Johanna Schlaphorst. Sie ist eine von insgesamt elf Trapezkünstlern, die auf einer Art Schaukel unter der Zirkuskuppel kleine Kunststückchen vollführen. Auch Zweiklässlerin Charlotte Blaas gehört zum Team. Sie tanzt mit anderen Mädchen auf einem schmalen Seil. „Ich turne jede Woche im Bad Dübener Turnverein. Da üben wir auch am großen Balken. Das Seil ist so ähnlich, nur noch schmaler“, sagt die Siebenjährige.

Premiere am Donnerstag

Am Donnerstag und Freitag zeigen die Kinder dann, was sie in der Woche alles gelernt haben. Donnerstagabend ist um 18 Uhr die große Premiere. Am Freitag finden um 10 und 17 Uhr die Vorstellungen statt. Karten gibt es direkt am Einlass des großen Zirkuszeltes, das auf dem Sportplatz in der Muldeaue steht. Der Zugang befindet sich am Alaunwerksweg.

Festgottesdienst am Freitag

Der Zirkus ist einer der Höhepunkte in dieser Woche, in der die Evangelische Grundschule ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Am Freitag gibt es um 14 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolai einen Festgottesdienst. Predigen werden Bad Dübens ehemaliger Pfarrer Jörg Uhle-Wettler und der derzeitige Pfarrer Andreas Ohle.

Von Steffen Brost