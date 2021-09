Grundstein für Eilenburgs neues Wasserwerk ist gelegt

Wedelwitz

Eben noch hat Roland Märtz Schrauben und Muttern der Zeitkapsel sorgsam festgezogen, dann versenkt der Vorsitzende des Versorgungsverbandes Eilenburg-Wurzen das blaue Rohr ganz fix in der Bodenplatte in Wedelwitz. Der Grundstein für das neue Wasserwerk ist gelegt.

Lesen Sie auch

Neun-Millionen-Euro-Projekt ist in der zweiten Halbzeit

Eilenburg: Neues Wasserwerk soll 2023 in Betrieb gehen

Roland Märtz versenkt die Zeitkapsel in der Bodenplatte des neuen Wasserwerkes in Wedelwitz Quelle: Kathrin Kabelitz

Projekt mit Anlaufproblemen

Ein Grund zum Feiern – endlich mal wieder. Vor reichlich zwei Jahren steckten hier die ersten Spaten in der Erde, für ein Projekt, das aus Gründen des Natur-, Denkmal- und Hochwasserschutzes nur schwer ins Rollen kam. Bereits 2012 hatte die Verbandsversammlung den Beschluss gefasst, den 1984 errichteten und längst maroden Bau zu ersetzen. Es sollte Jahre dauern, bevor es losgehen konnte, die Baukosten haben sich mehr als verdoppelt. Rund fünf der fast neun Millionen Euro stecken bereits in der sanierten denkmalgeschützten Bauhülle des Altbaus, in zwei Absetzbecken und zwei Reinwasserbehältern. Nun läuft der dritte Bauabschnitt. Und das sehr gut“, so Geschäftsführerin Ramona Seifert. 2023 soll alles fertig sein.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier entsteht der Neubau des Wasserwerkes in Wedelwitz. Quelle: Kathrin Kabelitz

In 100 Jahren wird man staunen

Roland Märtz war es vorbehalten, die Kapsel mit Zeitungen, Fotos und Dokumenten zu füllen. Der Nachwelt erhalten bleibt auch die aktuelle Wasserversorgungssatzung. „In 100 Jahren wird man wohl staunen, wie billig noch ein Kubikmeter Trinkwasser war“, so Ramona Seifert schmunzelnd.

Von Kathrin Kabelitz