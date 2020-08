Gute Nachrichten für Bad Dübener Wasserratten

Bad Düben

Das Bad Dübener Natursportbad mit Camp verlängert seine Saison. Statt bis Ende August können kleine und große Wasserratten bis 13. September ihre Bahnen ziehen oder von der 16 Meter langen Breitwellenrutsche ins chlorfreie Wasser gleiten. Übernachtungen in den acht Holz-Unterkünften, davon sechs Schlaffässer für jeweils vier Personen, sind bis 30. September möglich – danach verabschiedet sich auch das Camp in die diesjährige Winterpause.

Corona bremste Start in die Saison 2020 aus

Nach anderthalb Jahren Schließzeit konnte die Mitte 2019 nach umfangreicher Sanierung wieder eröffnete Einrichtung einen Rekord-Sommer in puncto Temperaturen und Besucherzahlen verzeichnen. Corona bremste die Saison-Eröffnung in diesem Jahr aus, erst mit einigen Wochen Verspätung startete zunächst das Camp und Pfingsten auch wieder der Badebetrieb. Das von der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH betriebene Bad, das im Eigentum der Stadt Bad Düben steht, erlebte vor allem in den vergangenen heißen August-Tagen einen starken Zulauf. Das führte zeitweise auch zu Problemen weil Parkplätze knapp wurden und dies zu Wildparkerei führte.

So öffnet das Bad in Bad Düben

Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 12 bis 18 Uhr, Freitag von 12 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien in Sachsen: Montag – Sonntag: 10 bis 20 Uhr. Bei schönem Wetter ist länger offen. Info dazu spätestens am Vortag.

Von LVZ