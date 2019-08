Schnaditz

Wann gab es das zuletzt – das Schloss Schnaditz teilweise zugänglich für die Öffentlichkeit und dazu ein proppevoller Vereinsraum? Was die über 100 Besucher am Dienstagabend in den Bad Dübener Ortsteil zog, war das Schicksal eines Mannes, dessen Familie eng mit der Geschichte des Schlosses verbunden ist – Hans Oster.

Hans Oster. Quelle: Bundesarchiv

Im Jahr, in dem sich das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler zum 75. Mal jährt, rücken auch jene Männer in den Fokus, die damals zur Gruppe der Offiziers-Verschwörung gehörten, die sich gegen Hitler richtete. Einer, der als organisatorischer und planerischer Kopf galt, war der Generalmajor a.D, der am 21. Juli 1944, einen Tag nach dem Putsch-Versuch, am damaligen Wohnsitz seiner Schwester Marie Oster in eben diesem Schloss festgenommen und im April darauf in Flossenbürg hingerichtet wurde.

Hans Oster war der Ur-Ur-Großonkel von Sachsens Justizminister

Musikalisch eingestimmt wurden die Gäste von Anita Schörner, eigentlich Mitarbeiterin im Museum, die passend zum Thema zwei Musikstücke spielte: Sound of Silence und Der kleine Trompeter. In seinem Vortrag blickte Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im sächsischen Innenministerium, auf die Geschichte von Hans Oster und Schnaditz als privatem Rückzugsort der Familie. Dass auch Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) da war, hat seinen Grund. Auch wenn er Spitzenkandidat für die Landtagswahl für den Wahlkreis 35 ist – zu dem Bad Düben samt Ortsteilen zählt – der Ort Schnaditz spielt in der Familiengeschichte Gemkows eine große Rolle. „ Hans Oster war mein Ur-Ur-Großonkel“, berichtet der Leipziger aus der Familien-Historie. Für den 41-Jährigen ist diese auch ein Stück weit Vermächtnis. „Diese Männer damals haben vermutlich mit viel mehr eingestanden, als man es heute tun muss, wenn man sich gegen Unrecht auflehnt oder seinen Mund aufmacht, gegen Missstände oder bei Bestrebungen, die sich gegen den Rechtsstaat und unsere Demokratie richten.“ Und auch wenn die damaligen Herausforderungen nicht mit den heutigen gleichzusetzen seien, sei es gut, ein solches Vorbild in der Familie zu haben, was auch ihn gewissermaßen verpflichte Entscheidungen, genau abzuwägen, um die richtigen Antworten zu finden.

Zur Galerie Proppevoll war der einstige Vereinsraum des Schlosses Schnaditz am Dienstagabend anlässlich eines Themenabends zu Hans Oster.

Schnaditz als Gedenkstätte für sächsischen Widerstand?

So differenziert die Geschichte und Bedeutung Osters und seiner Mitstreiter über die Jahre und in beiden Teilen Deutschlands auch betrachtet werden mag – was Jens Baumann und Sebastian Gemkow anregen, deckt sich mit den Intentionen, die auch die Mitglieder des Kohlhaas-Clubs Schloss Schnaditz schon verfolgt haben. Das Vermächtnis Osters und des sächsischen Widerstandes solle an diesem Ort bewahrt werden, mit einem Gedenkstein, einem thematisch gestalteten Raum, wie auch immer. Ein Punkt, der positiv aufgenommen, aber mit einem künftigen Nutzer zu besprechen wäre. Den gibt es noch nicht.

Stadt sucht nach neuem Nutzer für das Schloss

Was wird aus dem Schloss? Mit Blick auf die Odyssee der vergangenen Jahre mit Verkauf, Rückabwicklung und Zwangsversteigerung hat Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) vor allem eine Botschaft: „Wir sind dran, neue Investoren zu finden und wir werden diese besser prüfen.“ Auch wenn derzeit bundesweit, insbesondere in den neuen Bundesländern, viele alte Gehöfte, Burgen und Schlösser zu haben sind: „Irgendjemandem werden wir dieses Schloss nicht mehr anvertrauen. Sondern nur jemandem mit einem guten Konzept, das wir für realistisch halten, umsetzen zu können und das mit einer finanziellen Bestätigung von der Bank untersetzt ist.“ Die Stadt führe derzeit zwar Notsicherungsarbeiten am stark sanierungsbedürftigen Objekt durch, „wir wissen, dass dies die Bausubstanz mehr schlecht als recht erhält, aber der Historie und Bedeutung des Gebäudes nicht gerecht wird.“

Fortsetzung des Themenabends angedacht – Gemkow will wiederkommen

Der Ort, der so eng mit seiner Familiengeschichte verbunden ist, lässt den Justizminister an diesem Abend nicht so schnell los. Noch lange nach dem Vortrag ist Gemkow vor Ort, schaut sich mit Vertretern der Stadt, der Ortschaft und des Vereins im Gebäude um. Fest angedacht ist, dass der Abend eine Fortsetzung finden soll. Dann will der Leipziger wiederkommen, Dokumente und Fotos mitbringen, die die Geschichte der Osters in Schnaditz nacherlebbar machen. Ein Schmunzeln aber auch Neugier weckte der Minister bei den Schnaditzern mit der Ansage, dass das private Archiv auch einige Liebesverse seiner Ur-Ur-Großmutter, der Schwester Hans Osters bereithalte, die hier ihre erste Liebe traf.

Neue Wanderausstellung betrachtet sächsische Spuren zum 20. Juli 1944

Flankiert wurde der Abend von einer Wanderausstellung des Innenministeriums. „Prüfstein des Gewissens – sächsische Spuren zum 20. Juli 1944“ heißt die Schau, die erstmals in der Region zu sehen war. „Es sind sechs Tafeln, anhand derer die Geschichte des 2. Weltkrieges nachvollzogen werden kann“, sagt Jens Baumann. Eine ist speziell Hans Oster gewidmet. Gedacht ist sie vor allem für Schulen, Rathäuser oder öffentliche Einrichtungen, Gestaltung und Sprache sind so gewählt, dass die Tafeln auch für Menschen jüngeren Alters gut verständlich sind.

Interessierte können sich die Schau ausleihen. Ansprechpartner für die Ausstellung oder Vorträge ist Jens Baumann unter der E-Mail-Adresse jens.baumann@smi.sachsen.de

Von Kathrin Kabelitz