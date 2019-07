Schnaditz

Es ist der 21. Juli 1944, ein Tag nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler. Vor Schloss Schnaditz fährt ein Auto mit mehreren Herren vor. „Diese, unschwer als Gestapo-Leute erkennbar, gingen in das Schloss und kamen nach kurzer Zeit mit dem damals dort lebenden Generalmajor a.D. Hans Oster heraus, worauf sie mit ihm wegfuhren. Mit Befremden nahmen die wenigen Beobachter diese Szene wahr“, schreibt der Bad Dübener Autor Hans-Joachim Böttcher später in einem Beitrag. Oster, der als Verbindungsoffizier der Verschwörung enttarnt worden war, gehörte zum militärischen Widerstand gegen Hitler. Am 9. April 1945 wurde der Chef der Zentralabteilung der Abwehr beim Oberkommando der Wehrmacht im Vernichtungslager Flossenbürg gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Widerstandsgruppe hingerichtet.

Hans Oster Quelle: Bundesarchiv

Sächsischer Justizminister mit Hans Oster verwandt

An diesem Sonntag jährt sich der Tag der Verhaftung zum 75. Mal. Vor fünf Jahren gab es zum Gedenken an Oster einen thematischen Abendgottesdienst in der Schnaditzer Kirche. Und auch 2019 ist eine Veranstaltung geplant, in der das Schicksal des gebürtigen Dresdners eine Rolle spielt. Am Dienstag, dem 20. August, beginnt um 18 Uhr im Schloss ein Abend mit Vortrag zum Thema: Militärischer Widerstand in Sachsen. Flankiert wird der Themenabend von einer Ausstellung des Freistaates Sachsen. Einer der Gäste ist Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU), der über seinen familiären Hintergrund spricht. Denn Hans Oster war sein Urgroßonkel. Er präge seine Familie bis heute, so Gemkow.

Zukunft des Schlosses weiter offen

Der Themenabend rückt das Schloss Schnaditz wieder in den Fokus, jenes Kulturdenkmal, um das es nach dem Hick-Hack mit den einstigen Eigentümern ruhig geworden ist. Die Stadt sucht weiterhin nach einem Käufer. „Es gibt immer mal wieder einen Bewerber“, sagt Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Ganz konkret liege eine Offerte vor, bei der sie „ein gutes Gefühl“ habe. Details nannte sie aber nicht. Sollten die Verhandlungen zum Erfolg führen, wird sie den Stadtrat informieren, der letztlich entscheidet. Passiert das noch dieses Jahr? „Wenn ich optimistisch bin ja, realistisch ist aber Anfang 2020.“

Potenzielle Käufer brauchen tragfähige Idee und abgesicherte Finanzierung

Nach dem Debakel mit der amerikanischen Investorengruppe hat die Stadt kein Interesse an einer erneuten Pleite. Deshalb macht die Verwaltung klare Ansagen: Es muss eine Idee da sein, die tragfähig erscheint, ebenso wie eine Investitionsverpflichtung, die mit einer Bank-Finanzierungsbestätigung abgesichert ist. Auf das von den Amerikanern gewählte Modell oder Miet- und Umbaupläne, wie sie zuletzt ein Australier offerierte, lasse sie sich nicht ein. „Wir haben es hier nun mal mit einem Denkmal zu tun.“ Verkauft würde nur das Gebäude, nicht das Land drumherum. Der Vertrag sei so, wie er vorlag, hinsichtlich der Rückabwicklung gut geschnürt gewesen. Angedacht sei dennoch, ein neues Vertragswerk noch weiter abzusichern.

Stadt will Innenhof sichern

Im Dezember war die dreiflügelige, stark sanierungsbedürftige Schlossanlage zwangsgeräumt worden, weil die bisherigen Besitzer ihre Investitionszusagen nicht eingehalten hatten. Sprecherin Helga van Horn und ihr Sohn, die bis zuletzt in den Räumen gelebt hatten, mussten das Gebäude verlassen. Der ursprüngliche Verkauf war bereits zum 30. Juni rückabgewickelt worden. Die Stadt, die wieder Eigentümer ist, will im Sommer den Innenhof sichern und säubern.

Künstler entdecken Schloss für sich

Der Zustand des Schlosses sei nicht wesentlich anders als vor fünf Jahren , hatte Astrid Münster bei einer Begehung im Zuge der Zwangsräumung festgestellt. „Es wurden noch provisorische Einbauten gemacht, um dort einigermaßen leben zu können.“ Im Großen und Ganzen sei es aber ein Schloss, das dringend sanierungsbedürftig sei. Der eher morbide Charme des Gebäudes hatte seit dem Leerstand auch Künstler angelockt, so den Chemnitzer Fotografen Christian Sünderwald, der im Winter im Inneren des Schlosses Aufnahmen machte.

Die für Themenabend und Ausstellung angedachten Räume werden so weit hergerichtet, dass die Veranstaltung stattfinden kann.

Von Kathrin Kabelitz