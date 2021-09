Bad Düben

Lange musste auch in der Kurstadt auf Kultur verzichtet werden. Doch am vergangenen Wochenende sollte das auch hier ein Ende haben. Ebenso wie andere nordsächsische Städte hat Bad Düben in den geöffneten Fördermitteltopf gegriffen, um einen Kulturtag auf die Beine zu stellen. Mit 80 Prozent wurden die Veranstaltungen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Projektes Neustart Kultur gefördert. 20 Prozent steuerte die Stadt bei.

Die Dübener können beim Konzert auf dem Marktplatz wieder Open-Air-Stimmung genießen. Quelle: Anke Herold

Noch freie Plätze

Bürgermeisterin Astrid Münster begrüßte am Samstagabend die Gäste, die sich auf dem Marktplatz versammelten, um den musikalischen Abend zu genießen. Das Wetter passte und trotzdem waren noch freie Kapazitäten vorhanden. Die aber, die sich ins Zentrum der Stadt aufmachten, hatten es sicher nicht bereut. Auf der Bühne bereitete sich die Sächsische Bläserphilharmonie vor, um den Gästen Filmmusiken ausschließlich in sinfonischer Besetzung zu präsentieren. Peter Sommerer dirigierte und Soloflötistin Claudia Scheibe moderierte das Konzert. Unbekannt ist das Orchester in Düben auf keinen Fall, denn bisher konnten sich Musikbegeisterte von dem brillanten Sound der Holz- und Blechblasinstrumente im Heide Spa beim Anrechtskonzert überzeugen.

Heimspiel- so vielfältig und zahlreich wie die Musiker selbst, so facettenreich war das Repertoire, das am Abend dargeboten wurde. Quelle: Anke Herold

Im Publikum saß Familie Strümke: „Wir haben die kostenlosen Karten heute vorbestellt, weil wir gern Kultur genießen und Filmmusiken hören wollen. Das Wetter ist super und es ist wirklich eine tolle Idee, dass so ein Tag gefördert und von der Stadt umgesetzt wird. Das muss man nutzen und die Organisatoren unterstützen“, erklärten die Familienmitglieder übereinstimmend.

Höhenfeuerwerk in der Nacht

Auf der Bühne spielten die Künstler indes bekannte Melodien aus der Kinowelt wie etwa „Der weiße Hai“, „Harry Potter“, „James Bond“ und „Star Trek“. Im Anschluss an das Klangerlebnis präsentierte sich die Dübener Musikplattform „Heimspiel“. Irish Folk, Rock, Pop – so vielfältig und zahlreich wie die Musiker selbst, so facettenreich war das Repertoire, das am Abend dargeboten wurde.

Inzwischen hatte sich auch der Marktplatz zunehmend gefüllt. Die Bürgermeisterin saß ebenfalls unter den Gästen. „Ich bin froh, dass wir das heute hier umsetzen konnten. Es wäre schön gewesen, wenn ein paar Gäste mehr das Angebot genutzt hätten“, resümierte sie am Abend.

Zur Nacht gab es dann für die Wachgebliebenen ein gut zehnminütiges Feuerwerk. Die Firma Dübener Feuerzauber von Frank Zwilling bereitete, während die Besucher den Konzerten lauschten, auf den Muldewiesen das Höhenfeuerwerk vor. „Alle Kollegen sind heute im Einsatz. Ein Feuerwerk baut sich wie eine Symphonie auf und erlebt seinen Höhepunkt in den letzten zwei Minuten. Dann entstehen in zirka 200 Meter Höhe die größten Farbspiele“ erzählt Mitarbeiter Andreas Fischer. Er weiß auch, dass das Feuerwerk gefilmt und später dann von Interessierten im Internet unter duebener-feuerzauber.de oder auf Facebook noch einmal angesehen werden kann.

Von Anke Herold