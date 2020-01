Hat der Kohlhaasen-Krug in Wellaune noch eine Zukunft?

Wellaune

Was wird aus dem Kohlhaasen-Krug in Wellaune? Er gehörte einst zu Sachsens Traditionsgasthöfen, denn der historische Ruf des über 500 Jahre alten Lokals war damals weit über die Landesgrenzen hinaus geeilt. Doch nun steht der Gasthof schon lange leer und der derzeitige Besitzer sieht für dessen Zukunft eher schwarz.

Ereignisse um Hans Kohlhase ereigneten sich 1532

Die Geschichte des Kohlhaasen-Krugs geht weit zurück. Denn 1532 wurden vor dem Dorfkrug in Wellaune dem Händler Hans Kohlhase auf dem Weg nach Leipzig zur Messe die Pferde durch den Junker von Zaschwitz gestohlen. Kohlhase forderte die Herausgabe seiner Pferde, die er aber nicht zurück bekam. Der Gasthof kam erfolgreich durch die Jahre, nahm die sozialistische Planwirtschaft ohne große Hürden und schaffte auch die Wende.

Gasthof ist seit 2011 zu

Doch seit 2011 sind die Türen verschlossen und der letzte Pächter ist weg. Seitdem steht das Lokal leer und bietet dem Betrachter einen traurigen Anblick, denn am Gebäude nagt kräftig der Zahn der Zeit. Der Putz an der Vorderfassade ist bereits ziemlich marode und bröckelt so massiv ab, dass bereits eine Absperrung notwendig wurde. Jahrelang versuchte ein Immobilienmakler, das Objekt wieder an den Mann zu bringen, doch bis heute ohne Erfolg. „Ich sehe hier kaum eine Chance, weil die Investitionen, die der neue Eigentümer erbringen müsste, sehr hoch sind. Allein schon die denkmalschutzrechtlichen Auflagen wären intensiv“, sagt der Experte.

Nur einen Steinwurf entfernt wohnen Heidi und Klaus Görlitz, von 1967 bis 2006 war das Ehepaar Eigentümer des legendären Gasthofes. Klaus Görlitz war ein begnadeter Koch. Bis zu 93 Gerichte standen bei ihm zur Auswahl und jeden Tag wurde den Gästen alles frisch aufgetischt. Der Krug war jeden Tag gut besucht, denn er war auch schon zu DDR-Zeiten eine bekannte Lokalität. Reisebüro-Gruppen, Brigadefeste, Familienfeiern und Durchreisende – hier war immer Betrieb.

Angestrebte Ortsumgehung hat Kaufpreis gedrückt

„Es ist schon sehr traurig, was jetzt damit passiert. Wir hatten 2011 noch einigermaßen Glück, dass wir einen Käufer für das Objekt gefunden haben“, erzählt Heide Görlitz. Aber schon damals kämpfte Wellaune für eine Ortsumgehung. Das habe natürlich den Verkaufspreis nach unten gedrückt, weil man vermutete, dass durch die Umgehung dann potenzielle Gäste auf der Bundesstraße 2 an Wellaune vorbeifahren. „Aber bis heute ist aus der Umgehung ja nichts geworden“, so Heide Görlitz.

Seit dem Verkauf damals gehört der Traditionsgasthof Reiner Habermehl, einem in Amerika lebenden Deutschen. Er will für Grundstück und Objekt einen geringen sechsstelligen Betrag haben. Doch Klaus Görlitz sieht für die Zukunft des Lokals eher schwarz. „Es wäre schön, wenn da wieder Leben einziehen würde. Aber es muss sich auch jemand finden, der Geld und die Kraft hat, es weiterzuführen“, so der ehemalige Koch.

Rückblick Am 30. April 1967 hatten Heidi und Klaus Görlitz den Kohlhaasen-Krug eröffnet, sie machten ihn zu einer der besten lukullischen Adressen in der Region. Die Enteignungswelle traf 1974 auch ihr Lokal. Die Gaststätte wurde an den Konsum verpachtet und der Besitzer wurde nun Gaststättenleiter. Doch die Probleme häuften sich und Klaus Görlitz warf 1987 hin. Das löste so eine große Beschwerde- und Eingabenwelle aus, dass der Rat des Kreises ein knappes Jahr später entschied, das Objekt ohne weitere Auflagen wieder öffnen zu lassen. Und so machte Klaus Görlitz 1988 weiter. Mit der Wende änderte sich einiges. Die Gaststätte wurde rekonstruiert und ausgebaut. Auch Übernachtungsmöglichkeiten entstanden.

