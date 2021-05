Haus brennt in Bad Düben – Bewohner leicht verletzt 

Bad Düben

Ein Reihenhaus hat am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr in Bad Düben gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei der alleinige Hausbewohner leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Feuer, nachdem der 59-Jährige vor dem Schlafen eine Kerze neben sein Bett stellte. In der Nacht breitete sich das Feuer im Haus aus.

Dem Bewohner gelang es nicht mehr eigenständig, die Flammen zu löschen und bei dem Versuch kam es zu den Verletzungen, so die Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot