Bad Düben

Morgens gestärkt nach einem Frühstück fit für die Schule – die von der Schauspielerin Uschi Glas initiierte Aktion BrotZeit organisiert mit Hilfe von aktiven Senioren ein Frühstücks- und Betreuungsangebot an Grundschulen in der Region, so unter anderem an der Heide-Grundschule in Bad Düben. Sechs Helferinnen sind dort täglich im Wechsel für die Mädchen und Jungen da, verschaffen ihnen einen guten Start in den Tag.

Nachfolger oder Nachfolgerin wird gesucht

Zum Schuljahresende hört eine von ihnen aus gesundheitlichen Gründen auf. Deshalb werden nun neue Interessenten gesucht. In Leipzig und Umgebung engagieren sich schon über 200 Helfer an 26 Schulen in der Frühstücksausgabe, für rund 600 Schulkinder täglich. „Wir suchen für die Heide-Grundschule in Bad Düben engagierte Senioren, die Freude daran haben, in der Zeit von etwa 6 bis 9 Uhr für die Schulkinder ein Frühstück zuzubereiten“ so Claudia Spitzner, Projektkoordinatorin der in Leipzig sitzenden DIS AG Office & Management, bei der die Fäden zusammen laufen.

Interessenten sollten mindestens 50 Jahre alt sein, Spaß und Freude daran haben, bei der Frühstücksausgabe zu helfen Und wie es die Anfangszeiten schon vermuten lassen: Frühes Aufstehen ist Voraussetzung, damit die Mädchen und Jungen vor dem ersten Klingeln frühstücken können. Dafür gibt es im Übrigen eine kleine Aufwandsentschädigung.

Heide-Grundschule ist seit 2012 Projektpartner

Die Bad Dübener Heide-Grundschule ist seit 2012 Projekt-Partner. Zwischen 55 und 60 Schülern sind bei der täglichen Morgenrunde dabei. Auch wenn die Aktion einst ins Leben gerufen wurde, um Kindern zu helfen, die zu Hause kein Frühstück bekommen, hat sich das ganze mittlerweile als Gemeinschaftserlebnis und Kommunikationstreff für alle Schüler etabliert, die es als erstes oder auch zweites Frühstück nutzen.

Kontakt: Claudia Spitzner, Telefonnummer: 0341 3057196, claudia.spitzner@dis-ag.com von der DIS AG, Projektkoordinatorin in der brotZeit-Förderregion Leipzig und Landkreise.

Von Kathrin Kabelitz