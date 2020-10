Heide-Spa-Saal: Kurdirektor reagiert auf Kritik

Bad Düben

Bad Dübens Kurdirektor Ole Hartjen hat auf Hinweise hinsichtlich der vermeintlich schlechten Akustik im Kursaal des Bad Dübener Heide Spa reagiert. Gerade bei Veranstaltungen wie Sitzungen des Stadtrates oder der Auftaktveranstaltung zur Klimaanpassung 2030 war Beteiligten aufgefallen, dass ohne Mikro gesprochene Rede-Beiträge teilweise schwer zu verstehen sind.

„Der Saal ist nicht fürs gesprochene Wort gebaut worden sondern für Kulturveranstaltungen und dafür ist er hervorragend geeignet“, machte Hartjen klar. In der Region gäbe es kaum einen großen Saal mit einer solch guten Akustik, außer beispielsweise im Gewandhaus in Leipzig. Akteure wie zuletzt die Sächsische Bläserphilharmonie bestätigen diese Einschätzung. Die Künstler spielten sehr gern in diesem Saal, sagte Stefanie Schennerlein am Rande der dritten Veranstaltung der Anrechts-Reihe Classic meets Bad Düben am vergangenen Wochenende.

Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie beim Überraschungskonzert der Reihe „Classic meets Bad Düben“ Mitte Oktober. Quelle: Anke Herold

Technische Aufrüstung soll nun Verbesserung bringen

Klar sei aber auch, „dass wir hier andere Veranstaltungen durchführen und auch durchführen wollen.“ Erst recht in diesem von der Pandemie bestimmten Jahr, wo beispielsweise seit Juni der Stadtrat hier regelmäßig seine Sitzungen abhält. Ole Hartjen kündigte an, dass sein Haus jetzt technisch aufrüsten werde. Ein entsprechender Förderantrag werde wieder aufgenommen, sodass bis Ende 2020/21 mit Verbesserungen zu rechnen ist.

