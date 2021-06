Tornau/Bad Düben

Der Verein Dübener Heide lädt große und kleine Entdecker am 4. Juli in den Heidewald ein. Dieser Juli-Heidesonntag mit drei geführten Touren steht unter dem Motto „Wilde Waldgeheimnisse“.

Start mit der Wilden Linde

Los geht es um 9.30 Uhr mit Angela Richter alias „Wilde Linde“. Die Wildnispädagogin aus Eilenburg entführt ihre Gäste zum „Waldfühlen“ in den Bruchwald bei Laußig. Ganz in die Natur eintauchen – ohne Angst, ohne Zeitdruck, ohne festes Ziel. „Schon nach wenigen Stunden im Wald und seinem ganz speziellen Zauber fühlt man sich leichter, entspannter, befreiter und gesünder“, weiß Angela Richter. „Durch Achtsamkeit, Sensibilität, durch Spielen und Erfahren finden wir zurück zu uns selbst und erkennen, was wirklich wichtig für uns ist. Man muss sich nur darauf einlassen“, erklärt die erfahrene Wildnispädagogin weiter.

Treffpunkt für die rund 2,5-stündige Walderlebnistour ist der Parkplatz der Gaststätte „Heideschänke“ in Laußig. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung per E-Mail an info@wildelinde.de erforderlich.

Alle Sinne mit dem Waldbader

Am Nachmittag kann der Stadtwald von Bad Schmiedeberg entweder bei einem Waldbad oder bei einem unterhaltsamen Waldspaziergang erkundet werden. Von 13 bis 16 Uhr lehrt Waldbader Nico Fliegner den Teilnehmenden, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das Angebot ist für die ganze Familie geeignet. Gesund atmen, entspannt staunen und einfach mal nichts anderes tun, als seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und der Natur ein Lächeln schenken. Treffpunkt für das etwa zwei- bis dreistündige Waldbad ist der Parkplatz der Ausflugsgaststätte „Schöne Aussicht“, gelegen zwischen Bad Düben und Bad Schmiedeberg.

Anmeldung per E-Mail an info@waldbader.de oder telefonisch unter 0171 1902866 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist. Festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und die Mitnahme eines Getränks sind empfehlenswert.

Spannendes mit der Heidemarie

Die „Heidemarie“ alias Heike Nyari lädt um 14 Uhr zu einem unterhaltsamen Waldspaziergang unter dem Titel „Faszination Stadtwald“ ein. Sie kennt sich aus und weiß allerlei spannende Geschichten auf kurzweilige Art zum Wald und den Bäumen, zu Baumtheater, Kuhteich und Walkmühle zu erzählen. Der Treffpunkt für die etwa zweistündige Tour ist der Waldparkplatz Moschwig. Von Söllichau kommend in Richtung Moschwig führt am Fuße der Moschwiger Bergsiedlung direkt nach dem Bahnübergang links ein kleiner Weg in den Wald. Diesem Weg folgend gelangt man zum Waldparkplatz Moschwig. Auch für diese Tour ist eine Voranmeldung aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl nötig.

Anmeldungen direkt an Heike Nyari per E-Mail an heike.nyari@t-online.de oder Telefon 034243 50500.

Alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Naturschutzstation im Naturparkhaus Dübener Heide statt und sind kostenfrei. Spenden sind willkommen. Aufgrund der Corona-Lage ist die Durchführung nicht garantiert. Interessenten sollten sich vorab direkt beim jeweiligen Veranstalter erkundigen. Aktuelle Informationen zum Heidesonntag unter www.naturpark-duebener-heide.de/heidesonntag.

