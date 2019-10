Heimatgeschichte bei der Bad Dübener Heidetauschbörse

Bad Düben

Auch diesmal zog es wieder zahlreiche Sammler aus Sachsen und Sachsen-Anhalt zur Heidetauschbörse in die Gaststätte Hammermühle im gleichnamigen Bad Dübener Stadtteil. Zeitiges Kommen sichert die besten Raritäten – daran scheint etwas dran zu sein, denn schon vor dem eigentlichen Start der Tauschbörse sind die ersten Tauschgeschäfte unter Dach und Fach.

Eine historische Postkarten von der Fahnenweihe des Turnvereins „Jahn“ in Düben vom 21. Mai 1911. Heidetauschbörse in Bad Düben: Eine historische Postkarten von der Fahnenweihe des Turnverein "Jahn" in Düben vom 21. Mai 1911. Quelle: Steffen Brost

Beginn im NVA-Klubhaus

Angefangen hatte alles schon zu DDR-Zeiten. Denn damals trafen sich an Briefmarken und Ansichtskarten Interessierte regelmäßig im Klubhaus der Unteroffiziersschule „ Harry Kuhn“ der Nationalen Volksarmee (NVA) in der Schmiedeberger Straße. „Damals haben wir neben dem Sammeln auch Ausstellungen organisiert. Mit der Wende kam dann die Heidetauschbörse in die Gaststätte Hammermühle, wo dann auch die monatlichen Tauschtreffen stattfanden“, erzählt Mitinitiator Otto Koltermann.

Das Heftchen "Der Ausblick" erschien in den fünfziger Jahren. Quelle: Steffen Brost

Doch die heutige Heidetauschbörse ist größer. Sie lockt deutlich mehr begeisterte Sammler und Neugierige an. Denn getauscht und gehandelt werden nicht nur Briefmarken und Postkarten, sondern auch Literatur, Abzeichen und alles, was mit der Dübener Heide zu tun hat.

Sammler auch aus Thüringen und Sachsen-Anhalt

Und das hat sich auch über die regionalen Grenzen hinaus herumgesprochen. Denn nicht selten kommen Sammler und Händler auch aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und von weiter her. Einer von ihnen ist Eberhard Vogelsang. 28 Jahre lang lebte er in Bad Düben. Mittlerweile ist Leipzig sein Lebensmittelpunkt. Doch der Rentner kommt gern und oft nach Bad Düben zurück. Vogelsang ist leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Er kennt sich bestens aus mit den gezackten Marken. Gelegentlich muss er auch vor Gericht als Sachverständiger in Sachen Briefmarken sein Wissen preisgeben. Bei seiner Sammelleidenschaft für Briefmarken hat er es vor allem auf sogenannte Abarten und Fehldrucke abgesehen, die unter Sammlern besonderen Wert haben.

Auch diese Speisekarte vom Hotel National aus dem Jahre 1972 ist eine Rarität. Quelle: Steffen Brost

Speisekarte aus dem Jahr 1972

Einer der Initiatoren der Börse ist Heimatforscher Hans Funk. Mittlerweile 83 Jahre alt, kommt er nicht mehr zu jedem Tauschtag. Nur bei den Heidetauschbörsen packt der Rentner noch seine Tasche. „Ich habe 40 Jahre lang als Redakteur für die Broschüre ‚Die Dübener Heide’ gearbeitet. 40 Hefte habe ich mitgestaltet. Die ersten Exemplare haben mittlerweile schon Sammlerwert“, weiß Funk.

Heimatfreund Raik Zenger aus Bad Düben bietet verschiedene Sammelheftchen an. Quelle: Steffen Brost

Interessante Fundstücke hatte diesmal auch Raik Zenger dabei. Beim als Holzkünstler bekannten Kurstädter sammeln sich gelegentlich auch immer wieder Postkarten und andere Gegenstände an. Die bringt er dann mit auf die Börse. „Mich interessiert die Dübener Burg und alles über artesische Brunnen in der Stadt“, so Zenger. Doch diesmal zog vor allem eine alte Speisekarten die Tauschexperten an. Sie stammt aus dem Bad Dübener Hotel National und war Pfingsten 1972 gültig. Und da gab es die Spargelcremesuppe noch für 95 Pfennige und das Putensteak mit Stangenspargel für 6,45 Mark.

Ortschronist sucht Ansichtskarten

Auch Gäste aus dem benachbarten Gruna kamen diesmal vorbei. Ortschronist Rico Nauditt sucht vor allem nach alten Ansichtskarten des Laußiger Ortsteils. „Es gibt rund 30 verschiedene Ansichtskarten von Gruna. Die älteste stammt von etwa 1900. Vor ein paar Jahren wurde auch mal wieder eine aktuelle Karte aufgelegt. Ich versuche so Schritt für Schritt die Geschichte von Gruna weiter zu erforschen“, sagt Nauditt.

Diese Postkarte vom 99. Deutschen Wandertag im Naturpark Dübener Heide ist eine von vielen Sammlerraritäten. Quelle: Steffen Brost

Den großen Wurf wollte der Wolfener Uwe Wutschick machen. Denn er brachte neben kistenweise Postkarten auch eine ganz besondere Autogrammkarte der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1954 mit. „Da hat die ganze Mannschaft um Kapitän Fritz Walter unterschrieben. Die Wunschsumme von 1000 Euro bezahlt mir hier niemand. Ich will mich mit den Autogrammen mal bei der Fernsehsendung ‚Bares für Rares’ anmelden. Vielleicht findet sich ja dort ein Interessent“, erzählte Wutschick.

Von Steffen Brost