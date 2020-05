Heizungsbau Kräger in Laußig vor 30 Jahren gegründet

Laußig

Mit einer goldenen Rohrleitung gratulierte Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) jetzt dem Unternehmen Heizungsbau Kräger zum 30. Firmenjubiläum. „Ich bin sehr stolz, dass das Familienunternehmen Kräger jetzt einen solchen runden Geburtstag feiern kann. Handwerkerbetriebe sind ein wichtiger Bestandteil unserer Wertschöpfungskette und eine tragenden Säule der Wirtschaft. Ich wünsche dem Unternehmen alles Gute für die nächsten 30 Jahre“, sagte Schneider. Eigentlich plante Gerald Kräger mit seinen 20 Mitarbeitern sowie zwei Auszubildenden eine große Geburtstagsfeier. Doch Corona machte erst einmal einen Strich durch die Rechnung.

1990 endlich die Eröffnung

Am 1. Mai 1990 eröffnete der heute 59-Jährige seine Firma in Laußig. Der Dreiseitenhof – inklusive Bockwindmühle – seiner Schwiegereltern wurde 1807 als Getreidemühle errichtet. Mit der Rekonstruktion der Anlage Anfang der 1990er-Jahre erfolgte die Integration von Büroräumen der Heizungsfirma in die ehemalige Motormühle.

Anzeige

30 Jahre zurück: 1990 wurde das Unternehmen Heizungsbau Kräger an der Mühle in Laußig gegründet. Quelle: Repro: Steffen Brost

Weitere LVZ+ Artikel

Den Gewerbeschein hatte Gerald Kräger schon 1985 beantragt, nachdem seine Meisterschule beendet war. Erst die Wende beschleunigte das Genehmigungsverfahren und er durfte loslegen. „ Joachim Fleck war mein erster Mitarbeiter. Er hat es bis heute mit mir ausgehalten und ist eine feste Größe im Betrieb. Am Anfang sind wir mit einem Lada-Kombi mit Anhänger, ein bisschen Werkzeug sowie ein paar DDR-Mark als Startkapital losgezogen und haben die ersten Aufträge abgearbeitet“, erinnert sich Kräger. Der erste Auftrag war in Battaune der Einbau einer Heizungsanlage, die habe bis dieses Jahr gehalten. Erst vor kurzem wurde sie ausgetauscht. „Die Anfangszeit war nicht einfach. Es gab auch kein Telefon und ich musste jeden Morgen meine Bestellungen beim Großhandel über einen öffentlichen Fernsprecher auslösen“, erinnert sich der Unternehmer.

Entlassungen machten zu schaffen

Der Familienbetrieb durchlief in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen. Vor allem die Auftragsflaute zwischen 1997 und 2000 und die damit verbundenen Entlassungen machten Kräger schwer zu schaffen. Damals entstand ein zweites Standbein mit einem Wärmelieferservice. „Wir haben uns 1999 international umgeschaut und viele Aufträge in Osteuropa akquiriert, weil der deutsche Markt damals immer weniger wurde. Vor allem Heizungs-, Dampf-, Wasseraufbereitungs- und Destillationsanlagen bauten wir damals ein. Heute sind die Auftragsbücher auch in Deutschland wieder voll“, erzählt er.

Söhne wollen das Unternehmen fortführen

2015 investierte der Geschäftsmann in einen neuen Firmensitz, nur wenige hundert Meter vom alten Standort weg. Auf dem ehemaligen ACZ-Gelände entstand der neue Werkstattbereich. Außerdem wurden Lagerräume, Büros, der Kundendienstbereich sowie Schulungs- und Ausstellungsräume geschaffen. „Der Umbau und der Umzug waren ein logistischer Kraftakt bei laufendem Betrieb“, so Kräger. Aktuell hat sein Unternehmen 22 Kollegen. Zehn mehr könnte Kräger in der aktuellen Auftragslage gebrauchen. Aber gelernte Heizungsbauer oder Klempner sind rar auf dem Arbeitsmarkt. Vor der Zukunft ist dem Laußiger Geschäftsmann aber nicht bange. Denn seine beiden Söhne stehen bereit, das erfolgreiche Unternehmen irgendwann fortzuführen.

Hilfe für Moldawien hat Tradition

Auch mit humanitären Aktionen machten Gerald Kräger und seine Firma in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam. Seit 25 Jahren engagiert er sich für Tiraspol in Moldawien. Gemeinsam mit dem Lions Club organisierte er im Vorjahr zum 20. Mal einen weihnachtlichen Hilfstransport. Insgesamt 14 Tonnen Weihnachtspakete für das städtische Kinderheim, Rollatoren, Rollstühle und Hygieneartikel für die dortigen Pflege- und Altersheime und jede Menge Kleiderspenden wurden in die arme Region gebracht.

Von Steffen Brost