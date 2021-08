Herr Mitzka, wie geht es den Bäumen in der Dübener Heide?

Bad Düben

Das Frühjahr war im Naturpark Dübener Heide geprägt von zahlreichen Baumpflanzaktionen, so beispielsweise im Kirchenforst in Bad Düben. Vor allem viele Bewohner aus der Region packten dabei tatkräftig mit an. Jetzt ist Sommer und die Frage steht: Sind die jungen Bäume auch gut angewachsen? Wir sprachen darüber mit Axel Mitzka (52), Vorsitzender des Vereins Dübener Heide, der für die Naturparkentwicklung zuständig ist.

Herr Mitzka, wie geht es den Bäumen im Kirchenforst?

Durch das kühle und wechselhafte Frühjahr sind die Bäume gut angewachsen. Das Wetter war für alle Pflanzungen ein Segen.

In den letzten Wochen gab es auch recht heiße Tage. Wie haben sich die auf die jungen Bäume ausgewirkt?

Wenige heiße Tage schaden bei ausreichender Oberbodenfeuchte im Halbschatten des Waldes den jungen Bäumen nicht. Das müssen sie aushalten.

Erkundigen sich die Baumpaten aus dem Frühjahr nach den Bäumen?

Ich bin laufend im Kontakt mit den Baumpaten. Diese fahren auch selbst zu den Flächen, um sich vom Erfolg zu überzeugen. Es sind ja quasi ihre Bäume, die sie über Jahrzehnte beobachten werden. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen sehen, dass unser Wald weiter bestehen wird und sich ihr Engagement lohnt.

Planen Sie weitere Pflanzaktionen?

Ja, ab November ist wieder Pflanzsaison. Anmeldungen liegen bereits seit Mai vor. Wir konnten im Frühjahr nicht mehr alle Nachfrage mit einbinden. Unsere Aktion „Waldbauer werden“ startet also im Spätherbst für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen.

Wie kann man sich außerdem aktuell für den Naturpark Dübener Heide engagieren?

Aktuell läuft auf unserer Engagement-Plattform regiocrowd.de die sachsenweite Aktion „Findet Sachsens Baumriesen“. In der Dübener Heide kann man bei der Waldwiesenpflege und beim Heidekraut-Entkusseln aktiv werden.

Mit Blick auf den gesamten Naturpark Dübener Heide: Wie schätzen Sie den Zustand der Wälder ein?

Das kühle und feuchte Wetter mit dem sattgrünen Unterwuchs kaschiert die nach wie vor angespannte Lage zumindest optisch. Der Zustand ist lokal sehr unterschiedlich und im Kernbereich entlang des Höhenzuges zwischen Schköna, Bad Schmiedeberg und Dommitzsch deutlich besser als in den Randlagen. Wer beim Wandern mal nach oben schaut, kann das an den verlichteten und zum Teil abgestorbenen Kronen von alten Buchen und Eichen gut erkennen. Das stellt uns mit den Waldeigentümern vor zusätzliche Herausforderungen, was die Verkehrssicherheit an Rastplätzen und Wanderwegen betrifft. Hier bitte ich um Verständnis, wenn deshalb ganzjährig Baumfällungen stattfinden.

Sie sind oft und gern im Wald unterwegs: Gibt’s denn schon Pilze?

Ja, ich versuche jeden Tag im Wald zu sein. Oft ist es leider nur ein Durchfahren mit kurzem Halt. Pilze gibt es schon hier und da, mitunter sogar Pfifferlinge. Die Hauptsaison liegt aber noch vor uns. Die Witterungsprognosen lassen auch hier hoffen.

Haben Sie einen Tipp für unsere Leser, wo man Pilze finden kann?

Ich sage mal in den zentralen Hochlagen der Dübener Heide so rund um den Lutherstein, da lohnt es sich eigentlich immer.

Zur Person: Axel Mitzka ist 52 Jahre und seit 1998 Vorsitzender des Vereins Dübener Heide. Dieser ist unter anderem mit der Entwicklung des Naturparks Dübener Heide beauftragt, setzt ein Pflege- und Entwicklungskonzept um. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger engagieren sich auch unter dem Dach des Heidevereins für die Natur und Umwelt und beteiligen sich an unterschiedlichen Aktionen, die auf der Internetplattform www.regiocrowd.de zu finden sind.

Von Nico Fliegner