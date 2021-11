Hier führt Bad Dübens neuer Kurstadtweg lang

Bad Düben

Pläne, die Verbindung zwischen Kurgebiet und Stadt aufzuwerten, gab es in Bad Düben schon seit vielen Jahren – nun endlich haben die Arbeiten am neuen KurStadtWeg begonnen. Hier gibt es die wichtigsten Infos dazu.

Was ist der KurStadtWeg?

Den KurStadtWeg in Bad Düben gibt es seit rund 15 Jahren. Der bisher 630 Meter lange Weg verbindet, wie es der Name verrät, die Altstadt mit dem Kurgebiet. Die Strecke ist im touristischen Wegweisungssystem als Verbindungsachse enthalten, wird aber durch Gäste und Touristen nicht wahrgenommen.

Logo des KurStadtWeges. Quelle: Seecon Ingenieure

Warum wird er neu gemacht?

Der Weg ist nur wenig attraktiv, hat eine geringe Aufenthaltsqualität und keinen Wiedererkennungswert. Die Barrierefreiheit für gehbehinderte Menschen ist nicht durchgängig gewährleistet. Die derzeitige Wegeausrichtung endet südlich des Kurparks und verfügt somit über keine Anbindung des Reha-Zentrums und des Heide Spa Hotel & Resort. Dies soll sich nun mit der Maßnahme „Ausbau und Gestaltung des KurStadtWeges als Erlebnispfad einschließlich Beschilderung“ ändern. Das Vorhaben ist Bestandteil des Masterplanes und eines der Schlüsselprojekte zur Fortschreibung der Kurortentwicklungskonzeption Strategiepapier 2025 von Bad Düben.

Die schwarze Linie kennzeichnet den Verlauf des neuen Kurstadtweges. Quelle: Wolfgang Sens

Wo führt er künftig lang?

Los geht es am Markt- statt wie bisher am Paradeplatz. Das Heide Spa ist angeschlossen, bisher hört er bei der Mediclin auf. Der Weg wird länger und barrierearm, misst künftig rund 1,9 Kilometer.

Was ist an Arbeiten geplant?

Die Bauarbeiten haben im Kurpark auf der Freifläche zwischen Froschbrunnen und dem Restaurant „Der Grieche im Kurhaus“ begonnen. Hier wird die östliche Rampe, welche von der oberen Freifläche zum Froschbrunnen führt, behindertengerecht hergestellt. Das Gefälle wird geändert. Weitere Maßnahmen sind unter anderem die Schaffung von drei neuen Bankstandorten, die Neugestaltung der Grünflächen vor dem Garagenkomplex in der Straße Am Friedhof und östlich des Kurhauses im Kurpark, ergänzende Baumpflanzungen an geeigneten Standorten entlang des Weges, verschiedene Anpassungen im Wegeverlauf zur Erhöhung der Barrierefreiheit für gehbehinderte Menschen, Einbau von Bodenplatten zur Erhöhung des Wiedererkennungswertes sowie Ergänzung und Erneuerung des touristischen Leitsystems unter Verwendung eines einheitlichen Logos. Die Ingenieure des Leipziger Seecon-Büros, die das Vorhaben geplant haben, haben etwa 54 Einzelmaßnahmen vorgesehen.

Zeitgleich wird auch die Erneuerung des in der Innenstadt und dem Kurgebiet vorhandenen und außerhalb des KurStadtWeges liegenden touristischen Leitsystems erfolgen. An den betroffenen Schildern (zum Beispiel gelbe Winkelschilder) werden verblichene Flächen durch neue Platten ersetzt. Dabei werden notwendige Zielangaben korrigiert.

Was kostet das Ganze?

Die Maßnahme bindet Gesamtmittel in Höhe von rund 198 000 Euro für Planung und Bau und wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage der jeweils vom Sächsischen Landtag sowie Bundestag beschlossenen Haushalte. Wie berichtet, gehört das Projekt zu den zehn Infrastrukturmaßnahmen, für die das sächsische Wirtschaftsministerium vor einem Jahr Mittel zur Verfügung gestellt hat. Für Ausbau, Gestaltung und Beschilderung als Erlebnispfad sind bisher 127 000 Euro bewilligt. Die Stadt hofft, dass der Zuschuss wegen gestiegener Kosten erhöht wird.

Wann ist der neue Weg fertig?

Zwischen vier und sechs Wochen, so Heike Dietzsch vom Bauamt, sind für die Realisierung eingeplant. Die Unterlagen für dieses Projekt können im Bauamt- und Bürgeramt der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Von Kathrin Kabelitz