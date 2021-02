Hier piepst es: Saisonstart in Nordsachsens Mini-Lohnbrüterei

Pehritzsch

Ein bisschen sieht es aus wie im Hollywood-Film „Jurassic Park“: Eierschalen von stattlicher Größe liegen sortiert auf einem Regal in einem kleinen Anbau im nordsächsischen Pehritzsch (Gemeinde Jesewitz). Mit Dinosauriern haben die freilich wenig zu tun. Es handelt sich vielmehr um die Eierschalen von Straußen und Nandus. Denn die sind im vorigen Jahr erstmals in Pehritzsch geschlüpft. Genauer gesagt in der kleinen Brüterei von Hartmut Poschlod.

Seltenheit in der Region

Blick auf eine mit Eiern bestückte Brutmaschine. Quelle: Nico Fliegner

Der 65-Jährige, von Beruf Elektriker, aber bereits im wohlverdienten Ruhestand, betreibt eine Lohnbrüterei im Nebenerwerb. So etwas gibt es nicht allzu oft – in der Delitzsch-Eilenburger Region ist er sogar der einzige, der dieses Angebot aufrecht erhält. Die Nachfrage ist entsprechend groß: „Wir haben am 11. Februar mit der Eierannahme begonnen. Der erste Schlüpftermin ist der 7. März. Und der letzte, je nachdem wie viele ihre Eier zu den Terminen bringen, ist der 13. Juni“, erzählt der Pehritzscher, umgeben von seinen Brutmaschinen in verschiedenen Größen.

Die Bruttermine stehen

Strauße in der Brutmaschine in der Brüterei Poschlod. Quelle: privat

Für die nächsten Wochen und Monate gibt es feste Termine für die Hühnereierannahme mit Marek-Impfung. Poschlod macht nicht viel Werbung. Dass er seine kleine Lohnbrüterei seit nunmehr zwei Jahren am Start hat, hat sich bei Kleintierzüchtern von Hühnern, Enten, Gänsen, Puten, Wachteln, Straußen und Nandus schnell herumgesprochen. Nicht allein aus Nordsachsen kommen die Geflügelfreunde zu ihm, sogar aus Berlin, Magdeburg und dem Landkreis Wittenberg bringen Kleintierhalter Eier zum Ausbrüten.

Teure Maschinen

„Das ist für viele vorteilhaft“, erzählt Hartmut Poschlod. Man braucht schon mal keine eigene Brutmaschine und spart das Geld dafür. Einen solchen Apparat erhält man im Fachhandel ab 2500 Euro. Bei Hartmut Poschlod stehen Maschinen im Wert von rund 16 000 Euro. Weiterer Vorteil: Insbesondere wer Rassegeflügel züchtet, könne so selbst bestimmen, wie viele Eier ausgebrütet werden, um die Zuchtziele zu erreichen. Denn wer an Ausstellungen teilnimmt – und die finden meist im Herbst statt – , kann den Bruttermin so legen, dass die Tiere dann bis zur Ausstellung im Herbst voll entwickelt sind.

Hartmut Poschlod zeigt eine Brutmaschine. Quelle: Nico Fliegner

Impfungen gehen Mareksche Krankheit

Und noch ein dritter Punkt ist vielen, die die Lohnbrüterei in Anspruch nehmen, wichtig: Die Küken erhalten einen Tag nach dem Schlüpfen die sogenannte Marek-Impfung: Die Mareksche Krankheit, erstmalig im Jahr 1907 von Professor Josef Marek aus Ungarn beschrieben, kann bei Geflügel auftreten und führt unter anderem zu Lähmungen. Durch eine Nadelimpfung in die Muskulatur werden die Tiere davor geschützt. Hartmut Poschlod arbeitet mit der Tierarztpraxis Westermeyer in Doberschütz zusammen; der Veterinär nimmt die Impfungen vor Ort vor. Zu diesen Terminen können auch andere Zuchtfreunde mit ihren Tieren kommen.

Winzling im Federkleid: Ein Hühner-Küken wenige Tage nach dem Schlüpfen. Quelle: dpa

Aufwändige Arbeit

Wer denkt, als Brutmeister zu arbeiten, ist keine komplizierte Sache, der irrt. A und O ist zunächst die Desinfektion der Anlagen und der Bruteier. Außerdem müssen die an Maschinen gekoppelten Wasserbehälter stets gut gefüllt sein; diese sorgen für Luftfeuchtigkeit. Liegen die Eier schließlich ein paar Tage in der Brutmaschine, muss sie Hartmut Poschlod mit einer Schierlampe kontrollieren. Durch die Eischale sieht er die Entwicklung im Ei. Unbefruchtete und abgestorbene Eier werden dann aus der Brutmaschine entnommen. Einige Tage vor dem Schlüpfen gibt es noch einen letzten wichtigen Arbeitsschritt: Die Eier werden von dem Brutapparat in den Schlupfbrüter gelegt. Um eine Verwechslung mit anderen Züchtern auszuschließen, wird jede Horde mit Eiern separat nach Züchter und Stamm beschriftet. Stunden später ist es dann meistens soweit – die ersten Schnäbel durchbrechen die Eischale. Für Hartmut Poschlod sind diese Momente besonders schön. Die Eier bewegen sich dann schon leicht. Nach und nach schlüpfen die Küken und piepsen in der Brutmaschine fröhlich umher. „Die Strauße sehen aus wie kleine Dinosaurier. Das ist jedes Mal was Besonderes.“

Pro Termin werden die Brutmaschinen mit rund 200 bis 500 Eiern bestückt, je nachdem wie viele Züchter kommen. Aber „nicht aus jedem Ei schlüpft ein Küken“, weiß der Experte. Etwa nur die Hälfte der Eier sei tatsächlich befruchtet. Und aus drei Viertel der befruchteten Eier schlüpfen wiederum Küken. Die Schlupfquote in der Pehritzscher Lohnbrüterei liegt zwischen 50 und 90 Prozent, abhängig von den Züchtern. „Im Schnitt bringt ein Kleintierzüchter zwischen 20 und 50 Eier, es können auch mal mehr sein“, sagt Hartmut Poschlod.

Aus diesen Eierschalen sind schon Strauße und Nandus in der Brüterei Poschlod geschlüpft. Quelle: Nico Fliegner

Hühner schlüpfen nach 21 Tagen, Wachteln nach 18, Gänse nach 31 und Flugenten nach 35 Tagen. Enten pickern sich nach 28 Tagen durch die Schale und Strauße brauchen 42 Tage Zeit. Bei Hühnern beträgt die Temperatur in der Brutmaschine 37,8 Grad Celsius.

400 Küken pro Jahr geschlüpft

Auf die Idee, eine kleine Lohnbrüterei zu etablieren, ist Hartmut Poschlod durch den Bruder seiner Frau gekommen. Der betreibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Brüterei und hat seiner Schwester vor Jahren eine kleine Brutmaschine geschenkt. So hat sich Hartmut Poschlod mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Und als dann noch der letzte Geflügelzüchter in der Region seine Mini-Brüterei einstellte und die Bitte kam, „mach du doch weiter“, legte Hartmut Poschlod los.

Seither erblicken pro Jahr bis zu 400 Küken das Licht der Welt im kleinen Pehritzsch. Und es könnten durchaus mehr sein, denn die Kapazität ist da, erzählt Hartmut Poschlod. Seine Brutmaschinen geben es schließlich her.

Termine und Kontakt

Wer Hühnereier, die mit Marek geimpft werden sollen, zum Ausbrüten bringt, zahlt für das Brüten 35 Cent pro Ei fürs Einlegen und 50 Cent pro ausgebrütetem Küken. Diese speziellen Termine für die Hühnereier-Abgabe in der Brüterei Poschlod sind am 25./26.2., 11./12.3., 25./26.3., 8./9.4., 22./23.4., 6./7.5., 20./21.5. 2021.Die Abnahme von anderen Geflügeleiern (Enten, Gänse, Puten usw.) ist nach telefonischer Absprache jederzeit möglich. Telefon: 0173 8184722.

Von Nico Fliegner