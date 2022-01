Hochzeit am 22. 2. 2022: Gibt es in Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg noch Termine?

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Der schönste Tag im Leben – und dann kam Corona. In Eilenburg hat das zu deutlich weniger Eheschließungen geführt. So zumindest vermutet die Eilenburger Stadtverwaltung, warum die Zahl 2021 deutlich zurückgegangen ist: „Im letzten Jahr haben coronabedingt nur 83 stattgefunden“, sagt Katharina Eidner, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt. „Einige wurden noch einmal verschoben, einige abgesagt.“ Im Durchschnitt werden sonst, beschreibt sie, etwa 140 Ehen in Eilenburg geschlossen. „Wegen den momentanen Einschränkungen sind es offensichtlich wesentlich weniger.“

Dieses Jahr lockt zumindest ein paar trauwillige Paare vielleicht auch die Zahlenmagie um das Jahr 2022. „Dieses Jahr sind vor allem der 2. 2. und der 22. 2. 2022 gefragt“, sagt Eidner. An jedem dieser Tage werden in Eilenburg sechs Eheschließungen angeboten – und alle Termine sind schon weg. Andere besondere Daten im Jahr seien aber bisher nicht gefragt.

Schnapszahl 22.2.22 ist bei Paaren beliebt

In Delitzsch und Bad Düben ist nur eine dieser Schnapszahlen nachgefragt. Für den 22. 2. 22 gibt es im Barockschloss Delitzsch, wo das Standesamt seinen romantischen Sitz hat, vier Anmeldungen für die Eheschließung. Der 2. 2. 22 dagegen ist hier als Datum nicht gefragt.

Kein großer Andrang wird an diesen beiden Tagen in Bad Düben herrschen. „Am 2. 2. habe ich gar nichts und am 22. 2. habe ich jemanden, aber ich kann mir vorstellen, dass es da nicht unbedingt das Datum ist“, sagt Standesbeamtin Birgit Pfuhl. Meist trauten sich Menschen zu Anlässen wie ihrem Kennenlerndatum, nicht unbedingt, weil eine besondere Zahlenkombination in einem Jahr anstehe.

Delitzsch und Bad Düben verzeichnen kaum Rückgang

Im vergangenen Jahr machten sich die Einschränkungen durch Corona in ihrem Standesamtsbezirk, zu dem auch die Gemeinde Laußig zählt, wenig bemerkbar. „Eheschließungen hatte ich im vorigen Jahr 50“, sagt sie. Das bewege sich im Schnitt. „Ich kann nicht sagen, dass jemand abgesagt hätte wegen Corona oder so.“ Sonst begleite sie zwischen 50 bis 70 Trauungen im Jahr. „Mit den 50 war ich echt zufrieden, weil es war ja bei vielen Homeoffice und dergleichen angesagt.“ Andernorts sei es da schwierig gewesen, die erforderlichen Unterlagen zusammenzutragen. „Aber wir haben hier durchgezogen und waren immer da.“

Ähnlich die Bilanz in Delitzsch, dort gaben sich 2021 im stimmungsvollen Trauzimmer des Barockschlosses 148 Paare das Ja-Wort. Im Vergleich zu den Vorjahren war nur ein leichter Rückgang zu verzeichnen. 2019 gab es 170 Trauungen, 2020 waren es 160 Eheschließungen im Delitzscher Standesamt.

Von Christine Jacob und Manuel Niemann