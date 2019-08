Hohenprießnitz

Das war ganz schön knapp, aber Dank der schnellen Reaktion seitens der Hohenprießnitzer Landfrauen konnte das Backhaus im Bauerndorf saniert werden. Der hübsche Holzbackofen wurde 1998 von der damaligen Gemeinde Hohenprießnitz (heute Ortsteil von Zschepplin) errichtet. Von Anfang an nutzen ihn die Landfrauen, die sich übrigens 1994 – also vor genau 25 Jahren – gründeten.

Backhaus steht im Mittelpunkt beim Kräuterfest

Bei einem der bekanntesten Feste der Region steht das Backhaus sogar im Mittelpunkt. Was als kleine Kräutertauschbörse eher bescheiden begann, ist heute das beliebte Kräuterfest. Dann fangen die Landfrauen schon in der Nacht mit dem Backen an, um die vielen Gäste aus nah und fern mit ihren leckeren Kuchen zu verwöhnen.

Vorsitzende Natascha Stellmacher (2. von rechts) mit einigen Hohenprießnitzer Landfrauen vor dem Backhaus. Quelle: Heike Nyari

Doch nun ist das gute Stück mächtig in die Jahre gekommen. „Insbesondere der Schornstein machte uns große Sorgen, denn er war rissig und spröde geworden“, erzählt die Vorsitzende Natascha Stellmacher. Den Hohenprießnitzerinnen war klar, dass so schnell wie möglich Reparaturarbeiten realisiert werden müssten. Dank Fördermitteln und der zügigen Unterstützung seitens der Zscheppliner Bürgermeisterin Roswitha Berkes konnten die Reparaturarbeiten im August erfolgen.

Fördermittel und Eigenleistung für die Reparatur

Das Entscheidungsgremium vom Verein Delitzscher Land gewährte für das Projekt „Gesundes Kochen und Backen, Pflege der Dorftradition vom Holzbackofen“ aus dem Regionalbudget 2019 eine Zuwendung in Höhe von 2936 Euro. Rund 1000 Euro kamen als Eigenleistung von den Landfrauen noch dazu. Die bauausführende Firma war Gerald Weimert aus Paschwitz.

Marmeladenverkostung am 7. September

Das fleißige Backen hat auch schon wieder begonnen. Zum Schulanfang schoben die Damen neun Bleche nacheinander in den heißen Ofen. Jetzt schon mal vormerken: Am 7. September laden die Hohenprießnitzer Landfrauen in die Heimatscheune zur Marmeladenverkostung ein. Auch Gäste dürfen gern ihre eigenen selbst gemachten Kreationen mitbringen. Das Landfrauenfrühstück beginnt um 9.30 Uhr.

Von Heike Nyari