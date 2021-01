Hohenprießnitz: Einbrecher in Sportanlage

Hohenprießnitz

Einbrecher sind im Zscheppliner Ortsteil Hohenprießnitz gewaltsam in eine Sportanlage eingedrungen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter hatten an einem Gebäude die Außenjalousie einer Terrassentür aufgehebelt und eine Scheibe eingeschlagen, berichtete die Polizei. In einem angrenzenden Umkleideraum wurde zudem ein Fenstergitter mittels Hebelwerkzeugen herausgerissen und anschließend ebenfalls die Scheibe eines Fensters zerstört, um sich Zutritt zu verschaffen.

Hoher Sachschaden

Festgestellt wurde die Tag am Sonntagmorgen, so die Polizei weiter. Bisher sei noch unklar, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ