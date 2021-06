Holländer verleiht Mühlen in Authausen und Tiefensee Flügel

Authausen/Tiefensee

Einer Mühle neue Ruten anzupassen, ist für John de Jongh etwas Besonderes. Und doch ist es für den erfahrenen Mühlenbauer auch Routine. In seiner Werkstatt im holländischen Veldhoven nahe Eindhoven werden regelmäßig neue Flügel gefertigt. So in diesem Frühjahr, als der „Mowlenbouw“-er und sein Team aus dem Holz der Douglasie und langsam gewachsener sibirischer Lärche, die über einen hohen Harzanteil verfügt, die markanten Bauteile für die Mühlen in Tiefensee und Authausen herstellten.

Ein Flügel wiegt 400 Kilogramm

Mit einem Lkw haben der 56-Jährige, Sohn Jan und ein Mitarbeiter die Ruten in dieser Woche rund 600 Kilometer von Süd-Holland nach Nordsachsen transportiert. Mit einem Autokran wurden dann die je rund 400 Kilogramm schweren und 8,50 Meter langen Flügel nach und nach in die Höhe gehoben und an den Stellen der Mühle montiert, an denen kurz zuvor noch die alten befestigt waren.

Zur Galerie Die Mühlen in Authausen und Tiefensee haben neue Flügel bekommen.

Areal an der Mühle wird oft für Familienfeiern genutzt

Hans-Joachim Liebmann weicht den Holländern an diesem sonnigen Sommertag nicht von der Seite. Der Kossaer, mittlerweile Anfang 70, kümmert sich seit Jahren mit um die beiden Mühlenbauwerke im Laußiger Ortsteil Authausen, die im Besitz der Gemeinde sind. Als die 300 Meter entfernte Bockwindmühle „Ludwig“ mit Hilfe de Jonghs neue Ruten bekam, war er bereits vor Ort. Liebmann freut sich, dass nun auch am 1846 geschaffenen und nach dem letzten Müller Hans-Albert Fiehn benannten Bauwerk die verschlissenen Ruten ab und neue dran sind – vor allem, weil es jetzt keine Sicherheitsbedenken mehr gibt, keine Holzteile mehr abfallen können. „Der Raum und die Fläche hier an der Mühle, die bis 1975 als Mahlmühle betrieben wurde, werden gern für Geburtstage und Familienfeiern gebucht.“

Finanzierung über Gemeinde- und Leader-Mittel

Perspektivisch soll es hier auch noch einen Rastplatz geben, sagt Andrea Heyn. Die Geschäftsführerin des Vereins Mühlenregion Nordsachsen schaut sich das Ganze live an. Ein Flügel-Wechsel an einer Mühle – das gibt es nicht so oft zu sehen. Einen ganzen Tag lang haben die Experten zu tun. Liebmanns Ehefrau Gerlinde kümmert sich um das leibliche Wohl der Mühlenbauer, bringt Kuchen, selbst gebackene Pizza und Getränke. Dass die 1993 restaurierte Mühle nun neue Flügel hat, freut auch Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Rund 25 000 Euro kostet das Ganze, „80 Prozent davon konnten über Leader-Mittel finanziert werden.“

Vier neue Ruten auch für die Tiefenseeer Mühle

Tags zuvor waren die Experten bereits im Bad Dübener Ortsteil Tiefensee und montierten vier neue Ruten an der Bockwindmühle von Fred Sommerfeld an. Ein heftiges Sommergewitter hatte im Juli 2015 die Flügel abgerissen beziehungsweise schwer beschädigt. Wegen der enormen Kosten hatte Sommerfeld lange Zeit auf eine Reparatur warten müssen. Klar war: Ohne Förderung geht es nicht. Mit Geldern des Denkmalschutzes und Eigenmitteln konnten die Flügel schließlich im Frühjahr in der de Jongh’schen Werkstatt aus Mehrschichtholz, das Belastungen durch Wind und Wetter besser standhält, hergestellt werden. Die Mühle wurde 1847 gebaut, steht seit 1900 am jetzigen Standort und ist in vierter Generation in Familienbesitz. Bis 1950 wurde sie gewerblich genutzt, künftig öffnet sie Sommerfeld zum Mühlentag und zu Führungen.

Für holländischen Mühlenbauer ist Nordsachsen ein zweites Zuhause

Für Mühlenbauer de Jongh ist Nordsachsen fast zum zweiten Zuhause geworden. Zig-mal ist er schon die Strecke zwischen der niederländischen Provinz Noord-Brabant und dem Norden Sachsens gependelt, kennt Müller und Mühlen in der Region bestens. Mit den Mitgliedern des Mühlen-Vereins Nordsachsen ist er freundschaftlich verbunden. Holländer und Deutsche gehen regelmäßig auf nationale und internationale Touren. Anfang der 1990er-Jahre war John de Jongh das erste Mal da. Damals kam der Kontakt über den heutigen Naturpark-Chef Thomas Klepel und Denkmalschützer Hans-Joachim Böttcher zustande.

John de Jongh: Mühlen sollten sich öfter drehen

Viele Bauwerke tragen mittlerweile die Handschrift des Holländers, der sich freut, dass die Nordsachsen die Mühlen-Leidenschaft teilen. Der Enthusiast sagt aber auch: „Es macht mich traurig, wenn sich die Mühle nicht dreht.“ Zwar ist sie wie im Falle Fiehn dafür nicht ausgelegt, sagt Joachim Liebmann, anders als an der Mühle Ludwig, wo sich die Ruten zum Mühlentag drehen. Der Holländer wirbt dennoch dafür, sie öfter in Gang zu setzen. Denn das sollte sie eigentlich, „dann könnten sich Dreck und Nässe nicht so festsetzen.“ Dies erleichtere den Aufwand für die Unterhaltung. Beispielgebend sei sein Heimatland. „So wie es hier die Feuerwehrleute sind, gibt es bei uns viele Ehrenamtler, die die Mühlen drehen. Bei uns hat das Tradition, dass das vor allem junge Leute machen.“ Dem Mühlenverein spricht de Jongh aus dem Herzen: „Es ist auch unser Bestreben, neue Ehrenamtliche zu finden, die technisch interessiert sind und es ermöglichen, dass sich Mühlen wieder öfter drehen“, so Heyn.

Von Kathrin Kabelitz