Bad Düben

Die Tage der Holzbauwerke im Bad Dübener Wohngebiet Hüfnermark scheinen gezählt. Der Vermieter, die ALS GmbH Immobilienmanagement Leipzig, hat die Angelegenheit jetzt ans Gericht gegeben, war zu erfahren. Ziel ist, dass die Bauwerke wieder verschwinden.

Eigenbau mit Gefahren

Nicht nur für den Vermieter liegen die Gründe klar auf der Hand: Der Eigenbau ist nicht Tüv-konform und birgt zahlreiche Gefahren wie herausragende Nägel, lose Baumstämme und vieles mehr. „Was ist, wenn hier ein Kind spielt und es sich dabei verletzt. Niemand will dann die Verantwortung tragen. Der Erbauer sowieso nicht. Ich kann den Vermieter verstehen, dass er das so schnell wie möglich weghaben möchte. Hoffentlich klappt das bald“, sagt ein Anwohner.

Holzstämme liegen im öffentlichen Raum

Auch die Bad Dübener Stadtverwaltung hat mittlerweile ein Auge auf die abenteuerlichen Konstruktionen geworfen und bereits alles in Augenschein genommen. „Hier ist der Vermieter beziehungsweise der Eigentümer am Zuge. Wir kontrollieren lediglich die öffentlichen Bereiche“, erklärt Gabriele Leibnitz vom Ordnungsamt der Kurstadt. Im öffentlichen Bereich hat der Erbauer dicke Holzstämme abgeladen und bis heute nicht weggeräumt. „Wir prüfen aktuell, ob wir diese jetzt kostenpflichtig entsorgen, weil niemand einfach so Zeug im öffentlichen Raum ablagern darf“, sagt Gabriele Leibnitz.

Einige Holzstämme liegen im öffentlichen Raum. Die Stadtverwaltung Bad Düben lässt jetzt prüfen, ob sie kostenpflichtig entsorgt werden sollen. Quelle: Steffen Brost

Zwischen August und September entstand im Neubaugebiet Hüfnermark die wilde Konstruktion. Der 64-jährige Erbauer hat auf einem Wiesenstück am Nordgiebel des Fünfgeschossers erst einen Pavillon samt Sitzmöglichkeiten sowie einen Schrank mit Gläsern aufgebaut. Kurze Zeit später kamen ein kleines Indianer-Tipi, Vogelhäuschen und ein Sandkasten aus Holz dazu. Mit einer großen Fuhre Baumstämme umsäumte der Erbauer die kleine Ranch. Alles hat ein bisschen den Charakter von Wildwest.

Frist für Rückbau ist verstrichen

Nicht nur die Bewohner sehen die Baulichkeiten kritisch. Der Hausmeister und der Vermieter haben dem Erbauer schon vor Wochen eine Frist für den Rückbau gesetzt. Doch die verstrich ohne eine Reaktion. Offensichtlich überlässt der Mieter das Handeln jetzt dem Eigentümer und Vermieter.

Von Steffen Brost