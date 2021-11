Bad Düben

Jahrelang hat Hundegebell auf einem Grundstück in der Wittenberger Straße im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle die Nerven der Anwohner strapaziert. Nun gab es eine gemeinsame Aktion des Landratsamtes Nordsachsen und des Ordnungsamtes Bad Düben. Drei Hunde wurden abgeholt. Bereits vor zwei Wochen waren die Behörden vor Ort und nahmen vier Hunde mit. Die Halterin wurde zudem mit einem Hundehaltungsverbot belegt. Die Tiere kamen ins Tierheim.

Landratsamt greift ein

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) bestätigte die Aktion. „Ja, das stimmt. Das Landratsamt hat als zuständige Behörde mit unserer Unterstützung dort eingegriffen und einen jahrelangen Streit um nächtliche Ruhestörung durch die Hunde beendet. Die Zustände waren dort sowohl innen wie außen katastrophal, sodass uns gar nichts anders übrig blieb, hier zu handeln. Die Bewohnerin darf zudem keine Hunde mehr halten“, so Münster.

Verfahren laufen

Vergangene Woche hatte sich bereits das Landratsamt Nordsachsen zu Wort gemeldet, da es in der Vergangenheit zu einer Beißattacke von einem der Vierbeiner gekommen war. Genauere Auskünfte dazu gab es auf Anfrage der LVZ mit Verweis auf laufende Verfahren aber nicht. „Der Vorgang wird sowohl ordnungsrechtlich als auch tierschutzrechtlich vom Landratsamt bearbeitet. Ordnungsrechtlich heißt, dass der Beißvorfall im Ordnungsamt bearbeitet wird. Tierschutzrechtlich, dass mögliche Verstöße bei der Haltung vom Veterinäramt überprüft werden“, sagte Alexander Bley von der Stabsstelle Medien und Kommunikation.

Worum geht es eigentlich?

Seit 2017 schwelt rechts und links des betroffenen Grundstückes ein Nachbarschaftsstreit um nächtliche Ruhestörung sowie das Verhalten der Hunde, die sich regelmäßig unter den Zaun durchgruben und in der Nachbarschaft für Angst und Schrecken sorgten.

Vor allem die Familien Liane und Wolfgang Richter sowie Elke und Bert Scharrmann mussten im Umgang mit der Hundehalterin sowie den Behörden viel Geduld aufbringen, bis etwas passierte. Zahlreiche Schreiben zwischen Anwohnern und Ordnungsamt der Stadt gingen hin und her. „Mitte 2018 haben wir uns an die Stadt gewandt und sie aufgefordert, Schritte zur Abstellung beziehungsweise Reduzierung der Belästigungen und Bedrohungen durch die Hunde einzuleiten. Seit über zwölf Monate heulten diese Hunde zu allen unmöglichen Tages- und Nachtzeiten und störten die Ruhe im Wohngebiet. Leider hat die Halterin, wenn man sie darauf direkt ansprach, immer sofort mit Herumschreien und Beschimpfungen reagiert. Der Höhepunkt geschah im Sommer des gleichen Jahres, als einer der Hunde plötzlich bei uns im Grundstück stand. Der hatte sich durch den maroden Zaun unserer Nachbarin hindurch gearbeitet“, erzählte Elke Scharrmann.

An der Situation änderte sich auch 2018 nicht viel. Nach und nach wurden es sogar mehr Hunde der Rassen Belgischer Schäferhund, Retriever sowie Bloodhound auf dem verwilderten Grundstück. Das Gewinsel, Gekläffe und Geheule nahm zu und sorgte für Unmut. Auch Spaziergänger am Wanderweg Hammerbach am anderen Ende des Grundstückes bekamen die Hunde regelmäßig mit, weil sie auch an den Zäunen immer wieder für Angst und Schrecken sorgten.

Gespräche brachten keinen Erfolg

Zahlreiche Besuche und Gespräche des Ordnungsamtes mit der Hundehalterin brachten keinen Erfolg. „Anfänglich fühlten wir uns alleingelassen, weil die Stadt nicht reagierte. Denn in den schlimmsten Zeiten lebten hier sieben Hunde, die durch das Gelände springen und auch ihre Exkremente überall verteilten. Schließlich kam es auch zu einer Beißattacke. Ein Spaziergänger wurde in Höhe des Natursportbades von einem der ausgebüxten Hunde gebissen“, so Scharrmann weiter.

Beide Familien wurden nicht müde, immer wieder Beweise festzuhalten. Wolfgang Richter nahm die Hundeattacken sowie das nächtliche Geheule der Vierbeiner mehrfach mit seinem Computer auf. Auch eine Unterschriftensammlung wurde durchgeführt.

Ist jetzt endlich Ruhe?

„Seit einigen Wochen führen wir ein Lärmprotokoll, damit die Behörde konkrete Zeiten hat, wie das hier nachts abläuft. Den Tieren fehlt ganz einfach Zuwendung, sie haben keine Führung und machen, was sie wollen“, erzählte Wolfgang Richter. Bei Elke Scharrmann haben die nächtlichen Heulattacken der Hunde gesundheitliche Schäden verursacht. „Ich bin seit September krank geschrieben, weil ich das alles nicht mehr aushalte“, beschreibt Scharrmann ihre Situation.

Jetzt hoffen die beide Familien, dass wieder Frieden und Ruhe am Gartenzaun einzieht. „Endlich hat die Behörde entschieden, dass die Frau keine Hunde mehr halten darf. Wir hoffen alle, dass sie sich an die Auflagen hält“, so Elke Scharrmann

Von Steffen Brost