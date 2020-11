Hundehasser legt in Bad Düben erneut Giftköder aus

Bad Düben

In Bad Düben hat es offenbar erneut den Versuch gegeben, Hunde oder andere Tiere zu vergiften. In den sozialen Medien kursiert eine Meldung vom Wochenende, wonach ein Hund auf der Muldewiese zwischen Werkstatt Schüßler und Bootsanleger einen dort ausgelegten Giftköder gefressen hat.

Innerhalb weniger Tage ist das der zweite bekannt gewordene Fall. Im Ortsteil Hammermühle hatte Mitte November im Meilenweg ein Hund einen mit Schinken ummantelten Nagelköder gefressen. Nur durch das schnelle Handeln seines Besitzers konnte er gerettet werden. Der Halter hatte daraufhin bei der Polizei Anzeige erstattet. Wie eine Nachfrage am Montag ergab, haben sich weitere Hundebesitzer bisher allerdings nicht gemeldet.

Schilder warnen die Bad Dübener

Dennoch werden die Dübener gewarnt, besonders im Ortsteil Hammermühle vorsichtig zu sein und auf ihre Tiere zu achten. An Masten hängen seit einigen Tagen auch Zettel, die explizit darauf hinweisen. Bereits im Frühjahr war in Bad Düben ein Hund an einer Vergiftung gestorben. Die Labrador-Hündin hatte vergiftetes Brot im Kurpark gefressen, ein Tierarzt musste sie damals erlösen. Später wurde festgestellt, dass das Brot offenbar mit dem Gift Crimidin getränkt war. Dieses Krampfgift, unter dem Produktnamen Castrix bekannt, wurde in den 1940er-Jahren vom Mischkonzern IG Farben produziert und zur Bekämpfung von Feldmäusen genutzt.

