Illegale Knallerei raubt Bad Dübenern den Schlaf

Bad Düben

Seit Wochen sorgen ein oder mehrere bislang Unbekannte für nächtliche Ruhestörungen. Denn fast jede Nacht, meist zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens, kracht es in der Kurstadt. Die Böller sind megalaut und detonieren nach einem grellen Lichtblitz mit einem ohrenbetäubenden Knall. Bei den Knallkörpern handelt es sich vermutlich um illegale Böller aus Tschechien oder Polen. Leider ist es bislang schwer feststellbar, wo es knallt. Allerdings wurden die Böller schon in den großen Neubausiedlungen sowie im Kurpark und rund um den Obermühlenteich registriert.

Das Areal am Obermühlenteich wird durch die Sitzmöglichkeiten oft von Jugendlichen genutzt. Auch in diesem Bereich werden die Megaböller regelmäßig gezündet. Quelle: Steffen Brost

Anrufe bei Polizei

„Wir haben bereits einige Anrufe mit solchen Hinweisen bekommen. Allerdings konnte bislang keiner einen konkreten Hinweis auf die Verursacher machen. Deswegen ist es schwer, an sie heranzukommen. Wir brauchen konkrete Hinweise aus der Bevölkerung, dann könnten wir solche Ordnungswidrigkeiten ahnden“, sagte Polizeihauptkommissar Tom Kallenbach vom Polizeiposten Bad Düben.

Auch im Bad Dübener Ordnungsamt ist die nächtliche Böllerei bereits seit einiger Zeit ein Thema. „Das ist mehrfach schon bei uns gemeldet worden. Allerdings ist es immer schwer zu orten, wo es gerade knallt. Weil es jedes Mal woanders ist. Wir würden uns über Hinweise und konkrete Personenangaben freuen, dann könnten wir dem nachgehen, dass die Knallerei mal ein Ende hat“, sagte Gabriele Leibnitz vom Ordnungsamt.

Kritik in sozialen Medien

In den sozialen Medien werden die nächtlichen Böllerattacken scharf kritisiert. So schreibt unter anderem ein User: „Es reicht langsam mit dem scheiß Geknalle. Der Assi soll aufhören hier Böller los zu lassen. Er kann sich gerne bei mir melden. Es gibt Leute die müssen arbeiten und Kinder die schlafen müssen weil sie in die Schule gehen. Wenn du keine Hobbys hast gebe ich dir gerne eins...“. Eine Frau schreibt zudem: „Es ist wirklich traurig, wenn die Kinder nachts davon aufschrecken, Angst bekommen und nicht mehr einschlafen können. Dann müssen sie frühzeitig raus und sind überhaupt nicht fit für den Tag. Furchtbar“.

Polizei rät von eigenmächtigem Handeln ab

Ein andere User will selbst auf Patrouille gehen. „Würde auch mal wissen wer das ist. Laufe glaube heute Nacht ein bisschen draußen herum und halte Ausschau nach diesen Vollpfosten“. Vom eigenmächtigen Handeln raten die Ordnungshüter allerdings ab. „Lieber mit konkreten Hinweisen zu uns kommen. Wir gehen der Sache dann nach“, so Kallenbach.

Von Steffen Brost