Im Einklang mit der Natur – Wildnisschule in der Dübener Heide

Trossin

Das Singen der Vögel. Der Wind, der durch die Bäume weht. Der Regen, der auf das Blätterdach hinunter plätschert. Die Natur, die durch die Luftfeuchtigkeit frisch und unverbraucht duftet. All dessen wird man sich erst richtig bewusst, wenn man sich eine Auszeit in der Natur gönnt. Ohne den Druck zu verspüren, auf das Handy schauen zu müssen, weil Arbeit und Hobby Zeit zum Durchatmen rauben. Die Zivilisation hinter sich lassen. Zurück zu den Ursprüngen. Das ist es auch, was Dörthe Winter und Karl Winter-Brummer so fasziniert. Von ihrem Weg zur „Wildnisschule Heidefeuer“ berichten sie in ihrem Tipi, welches auf ihrem großen Grundstück in der Gemeinde Trossin in der Dübener Heide zu finden ist. Serviert wird Melissenkräutertee. Im Tipi brennt ein Feuerchen.

Mit Kind, Hund und zwei Katzen im Bauwagen

„Wir haben das Haus 2016 gekauft und sind 2017 von Leipzig hierher gezogen“, berichtet Karl Winter-Brummer. „Wir hatten lange gesucht. Ich habe zu dieser Zeit als Sozialarbeiter in Torgau gearbeitet.“ So fiel sein Blick auf die „Furthmühle“ in Trossin. Viele hätten sich von dem Gebäude abschrecken lassen, denn der erste Blick verriet, dass viel Arbeit hineinfließen müsste. Familie Winter-Brummer schreckte das nicht. Im Gegenteil. Dörthe Winter und Karl Winter-Brummer erkannten das Potenzial. Nicht nur in dem Gebäude, sondern auch in dem 1,3 Hektar großen Grundstück. Denn hier konnten sie sich einen Traum erfüllen.

Dörthe Winter und Karl Winter-Brummer im Tipi. Quelle: Kristin Engel

„In einem kleinen Bauwagen fing alles an. In diesem lebten wir mit einem Kind, einem Hund und zwei Katzen, bis wir in das Haus ziehen konnten“, erinnert sich Dörthe Winter mit einem Schmunzeln. In dieser Zeit kam auch ihr zweites Kind zur Welt. Heute dient der Bauwagen als Büro. Auch wenn sie von vielen Leuten gehört hatten, „ihr seid doch verrückt“, ließ sich die Familie nicht beirren. So könnte die alte Mühle ja auch irgendwann als Seminarhaus genutzt werden. Doch das steht noch in den Sternen. Und Wildnispädagogik findet ohnehin draußen statt.

Projekt sollte schon 2020 starten

So konzentriert man sich nun auf die Gegenwart. Auch wenn die Pläne aufgrund von Corona etwas verschoben werden mussten. Bereits 2019 wurde am Konzept gearbeitet, es wurden staatliche Förderungen beantragt und Prüfungen absolviert. Das Projekt wurde als sehr gut befunden und sollte 2020 starten.

Dörthe Winter hat auch ein besonderes Händchen für Pflanzen. Im Hintergrund ist das Tipi der Wildnisschule zu erkennen. Quelle: Kristin Engel

Schon immer haben sich beide zur Natur hingezogen gefühlt. Während Dörthe Winter eine Ausbildung zur Naturpädagogin absolviert hat, nahm Karl Winter-Brummer an der Ausbildung für die Wildnispädagogik teil. Spuren lesen, die Vogelsprache lernen und Aufmerksamkeit, Stille, Achtsamkeit für sich entdecken sind Teil der mehrjährigen Weiterbildung. „Ich fand es schon immer spannend zu sehen, wenn im Fernsehen eine Dokumentation über Leute ausgestrahlt wurde, die Spuren lesen konnten. Geschichten von schlauen Männern, die jedes Kraut erkennen. Doch warum so etwas im Fernsehen sehen, wenn man es selbst erlernen kann“, fragt Karl Winter-Brummer.

Nachfrage ist hoch

In Buckow bei Berlin, in der Wildnisschule Wildniswissen, lernte er Menschen mit einem unglaublichen Wissen kennen, die lange in der Natur lebten und frei waren. „Die Wildnispädagogik kommt von den amerikanischen Ureinwohnern, die ihre Traditionen weitergegeben haben. Doch wir sollten auf unsere eigenen Traditionen aus unserer Geschichte schauen. Die Nachfragen an Wildnisschulen sind hoch, wenn diese erst etabliert sind. Auch wir wollen dort hin.“

Das Tipi der Wildnisschule in der Dübener Heide. Quelle: privat

So hoffen sie nun, bald richtig starten zu könne. So soll es vom 11. bis 13. Juni ein Seminarwochenende zum Thema „essbare Pflanzen“ geben. „Wir wollen uns hinsetzen und uns intensiv mit den einzelnen Pflanzen beschäftigen. Feststellen, wo der Ort ist, wo diese Pflanze wächst. Wir nehmen unsere Sinne mit.“ Bei anderen Kursen steht das Leben inmitten der Natur im Vordergrund. Besonders für Kinder ist die Frage spannend: „Wie mache ich ein Feuer?“ Dabei wird überlegt: „Was ist Feuer?“ oder „Wann hatte ich das letzte Mal Bedarf nach einem Feuer?“ Die Kinder können die verschiedenen Hölzer suchen, schauen, was geeignet ist. Die Kinder können hier auch Fehler machen. All das kann zu einer ganzen Tagesaufgabe werden.

„Viele Erwachsene laufen morgens erstmal rum wie Mumien“

Es gibt auch Themen zum Camp-Leben. Wie lässt sich dieses organisieren? Kennt jeder seine Aufgabe? „Die Teilnehmer lernen, dass man auch ohne Smartphone leben kann. Ohne Mückenschutz, ohne Sonnenschutz und auch mal ohne Toilette mit fließendem Wasser. Es gibt früh nicht gleich ein Buffet, sondern es muss zuerst das Feuer gemacht werden, damit der Kaffee gekocht werden kann. Viele Erwachsene laufen dann morgens erstmal rum wie Mumien. Doch umso länger man sich auf etwas Verzicht und Draußensein einlässt, umso näher kommen die Menschen dem Rhythmus der Natur, sind ruhig und entspannt“, sagt Karl Winter-Brummer. Dann wird mit dem Sonnenlauf aufgestanden und zu Bett gegangen und Mittag werden für einige Zeit die Augen geschlossen. Ein Stück weit ohne Zivilisation. „So ist das auch bei unseren Familiencamps. Da braucht man gar nicht so viele Abenteuer. Das Zusammensein in der Natur ist schon ein großes Erlebnis“, so Dörthe Winter.

Am Feuer im Tipi. Quelle: privat

„Wenn ich im Einklang mit der Natur bin, bin ich auch im Einklang mit mir selbst“, betont auch der Wildnispädagoge. „Menschen, die jahrelang in der Wildnis gelebt haben, regen sich über weniger Dinge auf.“ Beide betonen, dass sie trotz allem in der Zivilisation leben. Ein bewusster Umgang mit der Welt und der Natur sei wichtig.

35 Minuten allein unterm Blätterdach

Ein weiterer Kurs ist vom 9. bis 11. Juli das Frauenwildniscamp. Zwei Frauen aus Jesewitz haben dieses organisiert und kooperieren mit den Winter-Brummers in Trossin. So ist auch eine Arbeit Hand in Hand sehr erwünscht. Vom 26. bis 30. Juli folgt dann das Feriencamp. Alle Termine und wie man sich dazu anmelden kann, findet man auch auf der Homepage unter www.wildnisschule-heidefeuer.de.

Im Anschluss an unser Gespräch geht es in den Wald. 35 Minuten alleine unter dem Blätterdach. Ohne Handy, ohne Gespräche. Erst dann, wenn man sich voll und ganz darauf einlässt, versteht man, welche Wirkung diese Erfahrung hat. Und 35 Minuten sind plötzlich nur ein kleiner Bruchteil. Unzählige Vogelstimmen, das Plätschern des Regens auf dem Blätterdach, die Stille und gleichzeitig das volle Leben der Natur. Im Anschluss daran wird sich zusammengesetzt, über die Eindrücke und Gedanken berichtet. Eine spannende Erfahrung, die für einen ganz anderen Blickwinkel und zu ganz neuen Erkenntnissen führt.

Von Kristin Engel