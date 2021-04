Bad Düben

Der Impfbus rollt. Eigentlich sollte der zum Impfmobil umgebaute Linienbus nach Stopps in Elsnig, Rackwitz, Oschatz und Wermsdorf am Dienstag Station am Bad Dübener Heide Spa machen. Doch Impfarzt und Internist Gerhard Neumann schickte Bus und Fahrer wieder weg. Nicht grundlos – denn das gesamte Impfteam entschied sich, die Impfaktion kurzfristig in den großen Saal im Heide Spa zu verlegen. „Wir haben heute viele ältere Menschen zum Impfen da. Der Bus ist leider nicht barrierefrei. Alle, die nicht in den Bus hätten kommen können, hätten wir im Freien impfen müssen.“ Bei dem kalten Wetter sei das keine gute Idee. Deswegen hätten die Verantwortlichen vor Beginn der Aktion entschieden, diese in den warmen Saal zu verlegen, begründete der Impfarzt die Änderung.

Die Schwestern Heidrun und Sara beim Aufziehen der Corona-Impfungen. Quelle: Steffen Brost

„Darauf habe ich lange gewartet“

Kurz vor 10 Uhr stand der erste Impfling an der Saaltür. Rentnerin Ingrid Latschinske wollte sich in Begleitung von Schwiegertochter Romana ihre Corona-Impfung abholen. „Darauf habe ich lange gewartet. Jetzt bin ich endlich geschützt“, sagte die 81-jährige Seniorin. In drei Wochen gibt es die zweite Impfung an gleicher Stelle. Im Vorfeld sei alles reibungslos verlaufen. „Deswegen möchte ich allen Organisatoren ein großes Lob aussprechen. Jetzt hoffe ich, dass schnell geimpft wird, damit auch alle anderen wieder etwas von ihrem normalen Leben zurückbekommen“, erklärte sie.

Kleines Geschenk für alle Helfer

Stille Beobachterin war Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). „Wir sind froh, dass es endlich los geht. Jetzt müssen wir das Tempo forcieren“, betonte sie. Das Stadtoberhaupt hatte für alle Helfer ein kleines Geschenk mitgebracht – in originellen Taschen der Serie „Bock auf Bad Düben“.

Bad Düben Bürgermeisterin Astrid Münster (Zweite von rechts) und Helferin Lea Lingscheidt überreichen den Helfern der Impfaktion im Heide Spa ein kleines Geschenk. Quelle: Steffen Brost

Insgesamt 150 Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff wurden bis in die Nachmittagsstunden durchgeführt, alles im Drei-Minuten-Takt. „Wir haben alles exakt vorbereitet und die entsprechenden Impfwilligen über 80 Jahre eingeteilt. Alles verlief geordnet und ruhig ab“, freute sich Organisatorin Barbara Paul.

Rollendes Impfzentrum seit Karfreitag unterwegs

Auf Initiative von Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) hat die Omnibus-Verkehrsgesellschaft Heideland vor zwei Wochen einen Linienbus nach Vorgaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Rollenden Impfzentrum umbauen lassen. Seit Karfreitag steuert der Bus die Kommunen in Nordsachsen an. In der mobilen Praxis sind bis zu maximal 160 Impfungen im Drei-Minuten-Takt am Tag möglich. Verwendet wird der Impfstoff, der gerade verfügbar ist. Die Zweitimpfung findet nach der jeweils vorgegebenen Frist an selber Stelle statt.

Fast alle 30 Städte und Gemeinden in Nordsachsen haben das Angebot von Landkreis und DRK bereits genutzt und Termine für den Einsatz mobiler Impfteams vereinbart. Diese kommen entweder mit dem Impfbus oder in ein Behelfs-Impfzentrum wie beispielsweise vor einer Woche in den Gemeindesaal Wöllnau. Dort hatten 170 über 70-Jährige eine Erstimpfung erhalten.

Neue Termine ab 12. April

Die nächsten Impfungen in Bad Düben sind am 16., 27. und 29. Mai im Heide Spa. Die neuen Impftermine werden ab 12. April im Rathaus unter den Telefonnummern 034243 72214 oder 034243 72274 vergeben.

Von Steffen Brost