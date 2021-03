Bad Düben

Alle 160 Termine für den Impfbus des Landkreises Nordsachsen, der am 6. April in Bad Düben stoppt, sind bereits vergeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Den betroffenen Personen werde nun die Terminbestätigung mit den Anamnesebögen zugesandt. Diese seien ausgefüllt mit Personalausweis, Chipkarte und Impfausweis mitzubringen.

Ein neuer Termin ist bereits in Planung, „voraussichtlich am 16. Mai“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG).

Hausärzte bitten, von Nachfragen abzusehen

In Sachen Impfen gibt die Verwaltung eine dringende Bitte der Bad Dübener Hausärzte weiter: „Aufgrund der begrenzten Impfdosen in den Hausarztpraxen und der extrem vielen telefonischen Nachfragen für einen möglichen Termin bitten unsere Hausärzte, von individuellen Anrufen abzusehen. Die Praxisteams werden gemäß Priorisierung alle Termine gerecht vergeben und die Patienten dazu individuell kontaktieren“, wird informiert.

Auf den Corona-Virus testen lassen können sich jeweils Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Düben sowie Personen, die in der Kurstadt arbeiten.

