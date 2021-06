Improvisationstheater-Festival steigt im Juli in Bad Düben

Bad Düben

Der Kulturbahnhof Bad Düben und der Naturpark Dübener Heide öffnen der Kunst ihre Tore. Vom 16. bis 18. Juli findet im Südosten der Kurstadt das erste Improvisationstheater-Festival unter dem Motto „Wahrnehmen, Reflektieren und Gestalten“ statt. „Während die Sanierung des Bahnhofsgebäudes weitergeht, soll nach Corona auch das kulturelle Angebot wieder Fahrt aufnehmen“, erklärt Torsten Reinsch von der Bahnhofsgenossenschaft. Das Improvisationstheater-Festival sei eine der spontansten und lebendigsten Formen des Theaters.

Der Bad Dübener Bahnhof soll sich im Laufe der nächsten Jahre zu einem Treffpunkt für jung und alt sowie zu einer Veranstaltungslocation für die Kurstadt entwickeln. Quelle: Bahnhof Bad Düben

„Ohne Skript und Drehbuch entstehen Szenen aus dem Moment des Augenblickes. Die Schauspieler reagieren dabei spontan auf Wendungen. So entstehen dramatische und einfach nur unterhaltsame Geschichten“, beschreibt Reinsch das Projekt. Wochenlang tüftelten die Macher hinter den Kulissen des Bahnhofes für den Neustart nach der Pandemie. Vieles, was geplant war, musste wegen des Lockdowns abgesagt werden.

Großer Subbotnik geplant

Doch die Sanierung an dem altehrwürdigen Gebäude ging trotzdem weiter, dabei entstand die Idee des Festivals. „Dieses Theater eignet sich hervorragend, um Visionen zu entwickeln. Unter anderem sind zahlreiche Workshops geplant. Im Rahmen des Events setzen wir auch Infrastrukturmaßnahmen um, um die Attraktivität des Kulturbahnhofes zu steigern“, erklärt Nicolas Dreher vom Kooperationspartner Naturpark Dübener Heide. So findet bereits im Vorfeld ein großer Subbotnik statt. Dabei sind auch die Jugendlichen des Jugendtreffs im Bahnhof mit eingebunden. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit auch für Schüler aus Bad Düben und Umgebung, am Projekt teilzunehmen.

Workshops und Showprogramm

Los geht es mit den Workshops am Freitag, dem 16. Juli, um 15 Uhr mit dem freien Schauspieler und Clown Lars Sechert und seinem Programm „Wahrnehmen – die Welt aus der Sicht des Clowns“. Am Sonnabend beginnt das Festival um 9.30 Uhr mit „Reflektieren und Gestalten – die Spielfläche des Handelns“ mit Theaterpädagogin Angela Kobelt. Zum Abschluss am Sonntag ist ab 9.30 Uhr ein Kinderspiel mit Pantomime Hendrik Flock geplant. Anmelden zu den Workshops kann man sich unter naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.de.

In luftiger Höher kümmert sich Torsten Reinsch um die defekten Stellen am Bahnhofsdach. Quelle: Steffen Brost

Parallel zu den Workshops gibt es auch ein Showprogramm. Das beginnt am Freitag, dem 16. Juli, um 20 Uhr mit „Geschichten aus Absurdistan“ des Knalltheaters Leipzig. Am Sonnabend, dem 17. Juli, gibt es um 18 Uhr „Da heult jemand – Sichtweisen auf den Wolf“ der Karl-Neumann-Schule aus Eilenburg. Um 19.30 Uhr führen die Teilnehmer des Festivals das Stück „Die Spielflächen des Handelns“ auf und am Sonntag, dem 18. Juli, gibt es um 14 Uhr „Frag doch mal die Maus – eine Kindershow“ mit Damenwahl aus Würzburg. Die Aufführungen des gesamten Showprogramms sind kostenfrei.

Erster Nutzer im Bahnhof eingezogen

Mit einem Jugendtreff ist bereits der erste Nutzer in das Bahnhofsgebäude eingezogen. Der Treff ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Bahnhofsgenossenschaft, dem Verein Dübener Heide sowie der Diakonie. Die Jugendlichen nutzen einen Teil des Stellwerkraumes sowie der ehemaligen Fahrkartenausgabe für ihren Treff. „Sie bauen sich das alles in Eigenregie aus. Weitere Nutzer sind in Planung“, erklärt Reinsch.

Zudem planen die Verantwortlichen noch Wohnungen im Dachbereich und den weiteren Ausbau der ehemaligen Mitropa zum Veranstaltungsbereich. „Aktuell haben wir das Dach dicht gemacht und nutzen eine montierte Solaranlage. Sobald es wieder möglich ist, sollen auch in diesem Jahr die bisher gelungenen Formate wie Kultureller Mitropaabend und Bahnhofsbrunch auf der Sonnenterrasse stattfinden“, sagt Reinsch. Ebenso sei eine Zweiradwerkstatt für Jugendliche in der Planung, angesiedelt in der Güterhalle des Bahnhofs. „Alles mit dem Ziel, den Bad Dübener Bahnhof zum echten Kulturbahnhof in der Region zu machen“, betont er.

