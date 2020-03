Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Bad Dübener Feuerwehr zu einem verheerenden Brand ausrücken. Wieder ist ein Sattelzug betroffen, wieder ist es ein Parkplatz in der Schmiedeberger Straße, auf dem der Laster steht. Und wieder ist der Sachschaden enorm.

In Bad Düben brennt erneut ein Lkw

Wieder Brandstiftung? - In Bad Düben brennt erneut ein Lkw