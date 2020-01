Rathaus-Böckchen mit Kappe, Narrensteuer und Kerker für Frauen? Über solch seltsame Anträge hatte am Donnerstag der Bad Dübener Stadtrat in einer Sondersitzung zu entscheiden. Doch irgendwas war anders als sonst – die Damen und Herren hatten rote Jacken an und Kappen auf.