In Bad Düben macht der Ball Schule

Bad Düben

Ein Projekt lernt laufen: In Bad Düben hat der ansässige Sportverein seine jüngst ins Leben gerufene „Ballschule“ mit Leben gefüllt. Die blanken Zahlen vornweg: drei Gruppen, mehr als 40 Kinder zwischen vier und acht Jahren, dazu fünf Übungsleiter und ein unbestimmbares Maß Spaß. Mit dem Auftakt sind die Macher „sehr zufrieden“, wie Thomas Haack, selbst einer der Trainer, mehrfach wiederholt und das Ansinnen sogleich genauer erklärt: „Die frühkindliche Entwicklung soll durch Bewegung gefördert werden, weniger durch Anleitung, als vielmehr durch eigenes Entdecken.“

Bälle in unterschiedlicher Form und Größe

Das sieht dann so aus: Es gibt Bälle so ziemlich jeder Form, Farbe und Größe, Mini-Basketball-Körbe, Tore, Kriech- und Krabbelparcours, auf die sich die Mädchen und Jungen nach Herzenslust stürzen können. Die Übungsleiter greifen nur ganz behutsam ein, die Eltern schauen zu. Man beschnuppert einander und den Sport. „Das ist auch etwas völlig Neues für uns. Wir müssen auch erst mit diesen Altersklassen unsere Erfahrungen machen“, sagt Haack. In der Mini-Ballschule sind die Vier- bis Sechsjährigen unter sich, die Abc-Ballschule vereint Kinder zwischen sechs und acht.

Der Sportverein Bad Düben hat ein Projekt für Kinder von vier bis acht auf den Weg gebracht, damit sie Freude an Bewegung haben.

Kinder sollen nicht nur rumsitzen

Warum der Verein das überhaupt macht? „Wir wollen die Kinder abholen, bevor sie nur noch mit dem Handy rumsitzen, und ihnen spielerisch Spaß am Sport vermitteln“, sagt Thomas Haack und verkündet, „noch haben wir ein paar freie Plätze.“ Pro kleiner Nase und Monat kostet der Spaß 16 Euro. Die erste Stunde ist immer kostenlos. Dafür gibt’s nicht nur professionelle Betreuung, sondern auch nagelneue Sportgeräte, in die der Sportverein eine vierstellige Summe investiert hat und versichert sind die Kinder auch. Investition in die Zukunft nennt das der Fachmann.

Von Johannes David