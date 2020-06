In Bad Düben starten Mitte Juli die Kurkonzerte

Bad Düben

Vieles wird abgesagt, die Kurkonzerte an der Obermühle in Bad Düben aber sollen stattfinden. Zwei Termine für Juli und September sind bereits fix, „wir wollen versuchen, für das im Mai ausgefallene Konzert im August noch einen Ersatztermin zu finden“, so Rowena Hiersemann von der Touristinformation.

„Dixilanders“ spielen am 19. Juli

Los geht es am 19. Juli um 14 Uhr mit den „Dixilanders“. Vom Jazz der 1920er-Jahre inspiriert, spielt die Band swingenden Dixieland der 30er- und 40er-Jahre. Der Spaß und die Spielfreude der allesamt erfahrenen Jazzer am flüssigen, swingenden Musizieren überträgt sich dabei zwangsläufig auf das Publikum, wird angekündigt.

Der „Original Saalethaler“ kommt im September

Am 6. September bringt um 14 Uhr der „Original Saalethaler“ Show, Unterhaltung, Stimmung, Spaß und gute Laune an die Obermühle. Eine deftige Blasmusik, durchsetzt mit modernen Instrumentalklängen, Humor, manchmal auch etwas Klamauk, alles vom einsatzfreudigen Musikanten präsentiert, der sich gern selbst auf die Schippe nimmt, so die Ankündigung.

Seit 2017 Konzerte an der Obermühle

Kurkonzerte erfreuten sich schon zu DDR-Zeiten in Bad Düben großer Beliebtheit. Meist spielten am Kurhaus im Stadtpark jeden Sonntag die Kapellen auf und unterhielten die Einheimischen und Kurgäste bei Kaffee, Kuchen und Eis. Heute gibt es die Konzerte zwar nicht mehr jede Woche, aber regelmäßig in Regie der Stadt Bad Düben/Touristinformation bis zu viermal in den Sommermonaten. 2017 fanden die ersten zwei Veranstaltungen an der Obermühle statt, das Areal an der Parkstraße hat sich nun endgültig als Austragungsort etabliert.

Kulinarisch werden die Gäste zu den Konzerten im geöffneten Mühlencafé verwöhnt.

