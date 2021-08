In Bad Düben starten Workshops zum Klimawandel

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Neuer Ortsverein der SPD gebildet

Die SPD-Mitglieder in Eilenburg und Krostitz rücken näher zusammen. Beide Ortsvereine haben jetzt beschlossen, einen gemeinsamen Ortsverein zu bilden. Dieser hat den Namen SPD Ortsverein Eilenburg-Krostitz, teilte der Vorsitzende Mathias Teuber mit. Der 41-Jährige, der schon den Ortsverein Eilenburg leitete, ist nunmehr auch zum Vorsitzenden des neuen Ortsvereins gewählt worden. Sein Stellvertreter ist schon wie zuvor Torsten Pötzsch. Beide sind zudem gewählte Stadträte in Eilenburg; Pötzsch führt dort die SPD-Fraktion an. Der Krostitzer Dirk Schneider ist ebenfalls Stellvertreter. Als Kassierer wurde Stefan Kluge im Amt bestätigt. Komplettiert wird das Vorstandsteam von den Beisitzern Yvonne Pötzsch, Fabian Banse, Benedikt Lotz, Max Menzel, Rainer Weihmann und Steven Prosch.

„Mit diesem Team freuen wir uns darauf, weiterhin die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der beiden Gemeinden in die öffentliche Diskussion zu bringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen“, sagte Mathias Teuber. Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Westen des Landes hat der neue Ortsverein eine spontane Sammlung zugunsten des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe durchgeführt. 150 Euro kamen dabei zusammen. „Mit dem gesammelten Geld hoffen wir etwas zum Wiederaufbau beitragen zu können“, so Teuber.

Klimawandel: Workshops starten in Bad Düben

Was kann und muss Bad Düben tun, um sich den Auswirkungen des Klimawandels zu stellen? Mit Hilfe von Fachleuten sucht die Stadt im Rahmen des Konzeptes zur Klimaanpassung 2030 nach Wegen, um die Folgen abzumildern. Bei diesem sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Angesprochen sind alle Altersklassen, Unternehmen, Betriebe sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Mitwirken können sie bei drei Workshops, die bis Mitte Oktober stattfinden.

Der erste startet am 24. August um 19 Uhr im Heide Spa Bad Düben. In rund eineinhalb Stunden geht es um Fragen wie: Welche Maßnahmen können zur Klimaanpassung durch ein Wassermanagement ergriffen werden? Wie kann sich Bad Düben an lange Trockenperioden und an Starkregenereignisse anpassen?

Auf der Veranstaltung werden impulsgebend Rüdiger Clausen vom Landschaftsarchitekturbüro GFSL GmbH zum Umgang mit Regenwasser beim Hortneubau in Bad Düben und Professor Wolfgang Dickhaut von der HafenCity Universität Hamburg zu Baumrigolen berichten. In der anschließenden Diskussionsrunde können sich alle Anwesenden zum Thema austauschen, weitere Vorschläge und Projektideen einbringen.

Die Veranstaltungsreihe ist Teil des EU-Projektes Life Local Adapt und wird vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresden) und der StadtLand GmbH (Leipzig) unterstützt.

Interessierte können sich bis zum 16. August anmelden. Möglich ist dies im Foyer des Rathauses und alternativ unter der Telefonnummer: 034243 7220 oder per Mail: stadt@bad-dueben.de.

Weitere Termine der Workshops: 14. September, 18 Uhr: Workshop II Fassaden- und Dachbegrünung, 7. Oktober, 18 Uhr: Workshop III Anpassung des Gehölzbestands und der Grünflächen, 19. Oktober, 18 Uhr: Abschlussveranstaltung

Bürgerbüro bleibt samstags zu

Das Bürgerbüro im Rathaus der Stadt Eilenburg ist bis 28. August jeweils samstags nicht mehr besetzt. Wie die Stadtverwaltung informierte, würden in dringenden und unaufschiebbaren Fällen trotzdem Termine nach telefonischer Absprache für einen Samstag vergeben. Auch alle bereits gebuchten Samstagstermine bleiben wie vereinbart bestehen.

Bücherflohmarkt in der Bibliothek

Bibliothekarin Silke Altmann und ihr Team laden vom 10. bis 27. August zum Bücherflohmarkt in die Eilenburger Bibliothek ein. Dort gibt es Literatur zum Schnäppchenpreis. Bücher werden für einen Euro abgegeben, darunter Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher aller Art und CDs. „Wir haben viele Bücher geschenkt bekommen und wollen unseren Bestand auch wieder ein wenig auslichten“, sagt Silke Altmann. Gestöbert werden kann während der Öffnungszeiten.

Hilfe für Grundschule im Flutgebiet

Wie es ist, von einer schweren Flutkatastrophe heimgesucht zu werden, wissen die Eilenburger aus den Jahren 2002 und 2013 noch sehr gut. Aber auch, wie wichtig finanzielle Hilfe in diesen Tagen und Wochen sein kann. Deshalb hat jetzt der Förderverein der Eilenburger Dr.-Belian-Grundschule 1300 Euro an den Förderverein der Grundschule in Bad Neuenahr überwiesen. Der Betrag ist dank diverser Spenden und schulinterner Aktionen wie zum Beispiel dem Waffelbacken zusammengekommen.

Parkplatzbau startet Mitte August

In der Woche vom 16. August beginnen die Arbeiten für die Erweiterung der Park-and-ride-Anlage am Bahnhof in Eilenburg Mitte. Dieser Tage fand dazu die Bauanlaufberatung statt, informierte die Stadtverwaltung. Für den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung hat das Unternehmen Straßenbau Kunze GmbH in Grimma den Zuschlag erhalten. Geplant ist, eine Schotterfläche im hinteren Bereich der bereits bestehenden Anlage zu erweitern. Diese wird mit einem Betonpflaster versehen.

Analysen hätten „einen perspektivischen Bedarf von 170 Stellplätzen ergeben“, informiert die Stadtverwaltung. Auf der zusätzlichen Fläche könnten dann weitere 67 Autos abgestellt werden, so dass dann Platz für insgesamt 154 Fahrzeuge wäre in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Dabei muss die Stadt bei diesem Vorhaben nicht von vorn beginnen. Die Vorarbeiten in Form von Leitungen, Masthülsen, Entwässerungsanschlüssen und Unterbau sind schon realisiert, dadurch kann mit relativ kleinem Aufwand diese Fläche fertiggestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 114 000 Euro und sind etwa 20 000 Euro günstiger als geplant.

Perspektivisch will die Stadtverwaltung noch eine weitere Fläche, die derzeit in einem schlechten Zustand ist, aber täglich als Parkplatz genutzt wird, zu einer Park-and-ride-Anlage umbauen. Das betrifft die Fläche in der Sydowstraße am Stadtpark, auf der Tierparkbesucher von auswärts gern ihre Fahrzeuge abstellen. Wann dieses Projekt realisiert wird, ist allerdings noch unklar.

Führungen durch Eilenburgs Bergkeller

Es geht wieder in die Eilenburger Unterwelt: Für Ferienkinder gibt es noch freie Plätze bei den Führungen durch die Eilenburger Bergkeller. Auf die Spuren der Heinzelmännchen geht es das nächste Mal bereits am Dienstag, dem 10. August, 10 Uhr. Weitere Termine für diese Führungen sind: 18. August, 10 Uhr und 13 Uhr, am 24. August, 15 Uhr, sowie am 26. August, 15 Uhr. Für Erwachsene gibt es neue öffentliche Bergkellerführungen jeweils samstags, 9 und 10.30 Uhr, am 25. September und 16. Oktober.

Für Groß und Klein: Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Treffpunkt ist die Treppe in der Kellerstraße – Taschenlampen, Gummistiefel und warme Kleidung mitbringen. Vor Ort sind 5 Euro pro Erwachsenem und 2 Euro pro Kind zu zahlen.

Friedensrichter bieten Sprechstunde an

Jeden zweiten Montag im Monat beraten die Eilenburger Friedensrichterinnen Tina Herdling und Christa Meyer-Kappe Hilfesuchende. Nächster Termin ist am 9. August. Die Sprechstunde von 15 bis 16 Uhr findet im Seminarraum des Bürgerhauses in Eilenburg statt. Die Friedensrichterinnen haben die Aufgabe, kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten im Nachbarschaftsrecht außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu schlichten. Bei Hilfe und Fragen kann man sich an das Bürgerbüro unter Telefon 03423 6520 wenden.

Nur eine Stunde der Musik im September

Der Musikverein Eilenburg teilt mit, dass das bereits für den 3. September angekündigte Konzert „Stunde der Musik“ mit Leipziger Nachwuchskünstlern, die Werke aus verschiedenen Epochen präsentieren wollen, auf den 1. Oktober verschoben werden muss. Das für den 17. September geplante Konzert „Von Klassik bis Jazz” – Klavier zu 4 Händen, Duo St. Petersburg, Maja & Sergej Zirkunow findet planmäßig statt. Anmeldungen unter Telefon 0172 7918093 oder 0172 2962802

Von lvz