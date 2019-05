Bad Düben

Der Countdown für das Bad Dübener Stadtfest läuft. Von Freitag bis Sonntag feiert Düben drei Tage lang in der Altstadt. Und dafür haben sich die Macher, Reneé Heller und Nico Kricheldorf von der Karambolagegroup wieder einiges einfallen lassen. Das Stadtfestheft listet den gesamten Ablauf, Hintergründe und Informationen auf. Außerdem findet man im Internet unter www.stadtfest-bad-dueben.de immer den aktuellen Stand des Programmes.

Über 30 Vereine beim Umzug dabei

„Alles läuft am Schnürchen. In diesem Jahr wird es nach 2014 wieder einen großen Festumzug am Sonntag um 14 Uhr geben. Der Grund ist der 150. Geburtstag unserer Feuerwehr.“, so Heller. Bislang liegen Anmeldungen von 31 Vereinen, Firmen und Institutionen vor. Viele hätten sich anstecken lassen und würden nun mitmachen. Wer noch Interesse am Festumzug hat, kann sich dafür noch bis Freitag anmelden, erklärt er. Angeführt wird der Zug durch die Berliner Spreescheepperer, einer Guggeband. „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Bad Dübener an die Strecke kommen und sich die Bilder anschauen, die die Teilnehmer zeigen“, lädt Heller ein.

Am Wochenende feiert Bad Düben sein Stadtfest. Auch Turnvater Jahn und seine historische Riege werden sich in diesem Jahr wieder beim Festumzug verbiegen. Quelle: Steffen Brost

Der Festumzug beginnt in der Gustav Adolf Straße und führt über Mühlstraße, Lutherstraße über den Marktplatz bis zum Paradeplatz, wo man sich nach dem Umzug die zum Teil historischen Feuerwehrfahrzeuge noch genauer anschauen kann.

Sportlich, bunt und schön soll in diesem Jahr der große Festumzug durch Bad Düben werden. Quelle: Steffen Brost

Ein weiterer Höhepunkt ist der alljährliche Gesundheitsmarkt. „Dieses Jahr werden am Sonnabend ab 10 Uhr 15 Stände dabei sein. Die reichen vom Mediclin-Waldkrankenhaus über die Orthopädietechnik Neubert bis hin zu den Bad Dübener Apotheken und verschiedenen Krankenkassen“, so Heller weiter.

Melanie Müller kommt zum Dübener Fest

Aber auch das übrige Programm kann sich sehen lassen. Vom Freitagabend mit dem Auftakt durch die Coverband „Die toten Ärzte“ und später das Berliner Trommelgewitter von Stamping Feet gibt es am Sonnabend ein kunterbuntes und sportliches Programm auf der Bühne mit Tanz, Show und Wetten.

Auch „Bad Düben läuft“ geht wieder an den Start. Am Abend tritt dann noch Dschungelkönigin Melanie Müller auf und am Sonntag klingt das Stadtfest nach Festumzug und einem Nachmittagsprogramm traditionell mit dem Böllern der Bad Dübener Schützengilde aus.

Von Steffen Brost