In Bad Dübens neuem Schulbau wird gelernt – und noch gebaut

Träumen ist doch erlaubt, oder? Also schrauben Schüler in der Werkstatt an Formel-E-Autos, die auf der hauseigenen Rennstrecke ihre Runden drehen, alle Klassenzimmer und Flure sind fertig eingerichtet, die Bauarbeiten beendet, auf dem Schulhof grünt es, der alte Hörsaal erstrahlt in altem neuem Glanz, die Bühne setzt sich auf der Saal-Rückseite im Hof als Fläche fürs neue Amphitheater fort und bietet Platz für Vorstellungen. All das gibt es so noch nicht im Schulgebäude der 2016 gegründeten weiterführenden Schulen des Evangelischen Schulzentrums in Bad Düben. Doch Schulträger und Schul-Team um Geschäftsführer Gisbert Helbing blicken optimistisch nach vorn: Dieses und viel mehr wird nach und nach umgesetzt.

Zur Galerie Gelernt wird hier schon, gebaut aber auch. Im September soll Bad Dübens Evangelisches Schulzentrum offiziell eröffnet werden.

Erster Spatenstich im April 2018

Ein Blick zurück: Im April 2018 steckte der erste Spaten in der Erde an der Durchwehnaer Straße, der langersehnte Umbau des einstigen Albert-Schweitzer-Gymnasiums zum innovativen Evangelischen Schulzentrum begann. Zwischenzeitlich holperte es einige Male, alte Substanz, Statik, notwendige Umplanungen und ähnliches sorgten für Sorgen und letztlich für einen Verzug. Statt Einzug im Sommer wurde es Herbst. Seit Oktober lernen nun rund 200 Schüler von Oberschule und Gymnasium im neuen Haus, das sie innerhalb weniger Wochen mit vielen Ideen zu ihrem machten und weiter machen.

Gisbert Helbing vor einer besonderen Zeichnung. Dieses Relikt aus dem alten Schweitzer-Gymnasium wurde in den Umbau integriert. Quelle: Wolfgang Sens

Heller, moderner Schulbau entsteht an der Durchwehnaer Straße

Die Baumaßnahmen haben an dem alten Schulhausbau sichtbar Spuren hinterlassen. Das Plattenbau-Ungetüm hat sich in einen hellen und modernen Bau gewandelt. Noch gibt es selbst dort, wo schon Leben eingezogen ist, hier und da etwas zu tun, wird in den beiden oberen Etagen gebaut, ist der Zwischenbau, der Schule und Hörsaal verbindet, noch nicht fertig, ist auch auf Schulhof und Außenanlagen einiges an Manpower nötig, um all die Ideen und Pläne umzusetzen. Auch der Schülerverkehr wird deutlich optimiert. Es wird eine zusätzliche Haltestelle geben.

Das alte Heizungssystem am Hörsaal des Evangelische Schulzentrums wird zurückgebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Eröffnung am 4. September geplant

Gisbert Helbing ist zuversichtlich, dass das Hauptgebäude inklusive Zwischenbau bis Schuljahresende komplett fertig ist, die Arbeiten im Hörsaal und an den Außenanlagen bis 2021 erledigt sind. Auch das Datum der Eröffnung am 4. September steht. Das ist aber mit einigen Fragezeichen versehen, was weniger dem Bauablauf als mehr der aktuellen Pandemie-Situation geschuldet ist.

Besondere Lernbedingungen zu Corona-Zeiten

Corona hat das Leben im ESZ mächtig durcheinander gewirbelt, auch wenn mittlerweile ein Stückweit Normalität zurückgekehrt ist. Vom Alltag wie vor dem Virus spricht noch niemand. Anfangs hielten die Lehrer zu ihren Schülern über ein Internet-Tool Kontakt. Jetzt lernen die 6. bis 8. Klassen in A- und B-Wochen. Die drei 5. Klassen sind zwar geteilt, jedoch haben alle Schüler jeden Tag Unterricht, wenn auch verkürzt. Die Lehrer haben sich mit Möglichkeiten beschäftigt, die geteilten Klassen gleichzeitig zu unterrichten. Wie das geht? Ein Teil der Klasse wird unterrichtet, während der andere Teil unter Aufsicht eines weiteren Pädagogen in einem anderem Raum das Geschehen über die digitale Tafel verfolgt. So ist auch die Kommunikation mit Schülern beider Gruppen möglich. In der Einführung befindet sich das aus Norwegen stammende Lernmanagementsystem „it’s learning“, ein, so Helbing, „tolles Hilfsmittel für Schüler und Lehrer“.

Schule freut sich über 142 000 Euro aus dem Programm Digital-Offensive

Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel sei für die Kollegen nichts neues gewesen, wurde bisher aber eher als Hilfsmittel genutzt. „Wir haben das alles etwas weiterentwickelt, auch mit Blick darauf, wenn es einen erneuten Shutdown geben sollte.“ Dennoch lässt Helbing keine Zweifel aufkommen: Das klassische Unterrichtsgeschehen wird es weiter geben, ebenso wie Lehrer und Schüler im direkten Miteinander. Fest im Plan ist, dass alle Schüler einen Laptop bekommen. Gut, dass es jetzt das O.k. seitens der Sächsischen Aufbaubank gab, „142 000 Euro Förderung im Rahmen der Digital-Offensive für unsere Schulen wurden bewilligt.“

Die Kreidezeit ist im Evangelischen Schulzentrum vorbei

Überhaupt die Technik. Das Schulzentrum nutzt, was der Markt hergibt. Die klassische grüne Tafel gibt es nicht mehr, stattdessen ein modernes System mit Whiteboard und Display-Wand für die digitale Nutzung. Lichtschalter sucht man im Gebäude vergebens, Präsenzmelder regeln An- und Ausschalten der Beleuchtung, die Schüler-Spinde verfügen über Tasten-Felder statt Schlüssel, die Heizung fährt bei Bedarf die Temperaturen hoch oder drosselt sie, wenn keine Personen im Raum sind.

Schüler nehmen an vielen Projekten teil

Trotz aller baulichen Anforderungen haben Pädagogen und Schulträger die inhaltliche Arbeit stets im Blick, bei der die Schüler die Hauptakteure sind. Projekte wie die Schulhofgestaltung in Zusammenarbeit mit der TU Dresden oder das von der EKD geförderte Schülerfirmen-Vorhaben Mo(nu)mentmal sind erfolgreich gestartet, wegen Corona aber ins Stocken geraten. Das Formel-E-Projekt, das zur Eröffnung vorgestellt werden soll, ist ein ähnlich ambitioniertes. Mit Elk Messerschmidt vom technisch-ökologischen Projektzentrum in Rabutz sind die Dübener schon geraume Zeit im Kontakt. Geplant ist, dass die Formel E innerhalb der Juniorakademie/Schüleruniversität läuft.

Bau wird ohne Fördermittel gestemmt

Das Evangelische Schulzentrum ist derzeit Nordsachsens größter und privat finanzierter Schulbau. 7,6 Millionen Euro waren mal veranschlagt, „jetzt sind wir bei 8,2 Millionen Euro“. Gut zu wissen, dass die Schülerzahlen bisher ausreichen, um die Finanzierung zu sichern. Drei neue 5. Klassen wird es ab Sommer geben. 60 Anmeldungen pro Jahr sind fest kalkuliert. Im Schuljahr 2020/2021 liegt der Wert mit 50 drunter. „Warum das so ist, wissen wir nicht. Wir machen trotzdem drei neue 5. Klassen auf, mit kleineren Gruppen. Platz für neue Schüler wäre aber noch.“

Hörsaal im Retro-Stil soll erhalten bleiben

Die mit Blick auf andere Bauprojekten dieser Größenordnung vergleichsweise geringe Nachfinanzierung freut den Geschäftsführer. Immerhin: Das ESZ muss komplett ohne Fördermittel für den Bau auskommen. Ausnahme bildet der Hörsaal, der im Retro-Stil seinen Ur-Charakter beibehalten soll. ESZ und Stadt werden ihn gemeinsam nutzen. Im Förderprogramm Nationale Projekte Städtebau, für das sich die Kommune beworben hat, ist die Erhaltung des Saals eines von verschiedenen Projekten.

Stadt Bad Düben steht hinter dem Schulbau-Projekt

Dass die Stadt Bad Düben hinter dem Mammutvorhaben steht, zeigt die jüngste Entscheidung im Stadtrat. Zur Sicherung eines Kredits, den der Trägerverein bei der Deutschen Kreditbank aufgenommen hat, hat der Stadtrat einem weiteren Eintrag einer Buchgrundschuld in Höhe von 600 000 Euro zu Lasten des städtischen Grundstücks an der Durchwehnaer Straße zugestimmt. Klares Bekenntnis, die bunte Bildungslandschaft in der bunten Kurstadt weiterzuentwickeln.

