Bad Düben

Wolfgang Krausch und seine Freunde gehören am Himmelfahrtstag zu den wenigstens, die noch traditionell mit Frack und Zylinder auf Männertagstour gingen. In der offenen Kutsche und den Pferden Elton und Enzian ging es auf große Fahrt nach Schlaitz an den Muldestausee und zurück. „Das sind so rund 50 Kilometer“, erzählte Krausch.

Zur Galerie Super Wetter zum Männertag

Andere wählten statt Kutsche für ihre Herrenparty Bollerwagen, Fahrrad oder machten sich zu Fuß auf den Weg. Auch eine Männerrunde aus der Kurstadt sattelte ihre Fahrräder und traten in die Pedalen. „Wir wollen erst nach Pristäblich, dann nach Gruna, später über die Mulde und über Glaucha zurück. Das Wetter passt und lustig wird es auch“, sagte Sven Hindemitt. An der Muldefähre in Gruna tummeln sich jedes Jahr viele hundert Besucher.

Eilenburgs Bürgermeister auch unterwegs

Auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler war dort anzutreffen. „Ich bin mit Frau und Freunden heute mal mit dem Rad unterwegs“, sagte das Stadtoberhaupt. Ganz anders haben sich die Kreisklassekicker des VfB Kobershain auf die Strecke gemacht. Sie hängten den Kremser einfach an einen Traktor. „Der hat mehr PS und wir kommen mehr herum. Während meine Jungs hinten ordentlich trinken, darf ich den ganzen Tag leider nur zu Cola und Wasser greifen“, sagte Traktorfahrer Andy Hauptmann. Nüchtern muss auch Ralf Bieligk bleiben. Denn bis zum Abend rechnet der Fährmann in Gruna mit mehreren hundert Passagieren, die über die Mulde übersetzen wollen.

Von Steffen Brost