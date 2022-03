In Kossa gibt es Gemüse frisch vom knackigen Acker

Kossa

Anne und Phil Gäbler wollen die Welt ein bisschen grüner machen. Das Zauberwort dafür heißt Solawi – Solidarische Landwirtschaft. Die Idee dahinter: Sie bauen in größerem Stil Gemüse an, aber nicht nur für sich, sondern auch für andere. Mitglieder privater Haushalte zahlen dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb monatlich einen Beitrag und können sich regelmäßig ihren Anteil an knackigem Gemüse abholen, das frisch und unverpackt direkt vom ökologisch bewirtschafteten Acker in ihre Körbe wandert.

Lesen Sie auch

In Brandis wird eine Utopie gelebt

Solidarische Landwirtschaft: Die „Ackerilla“ für gesunde Ernährung

Von jungen Leuten bis zum älteren Semester ist alles dabei

Die erste Saison liegt nun hinter den Kossaern und der Erfolg hat ihnen recht gegeben. 30 Mitglieder waren schnell dabei, von denen einige bei Lust und Laune sogar selbst mit auf dem Feld anpacken. „Ein Muss ist das nicht, wer will, kann aber mithelfen“, sagt Anne Gäbler. Von jungen Familien bis zu Senioren um die 80 ist das Altersspektrum breit gefächert. Nun steht die nächste Saison bevor. Plätze für 20 weitere Interessenten sind zu vergeben, von denen, so der aktuelle Stand, noch zehn zu haben sind.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Phil Gäbler hat Biologische Diversität studiert

2009 erwarben die aus Kossa stammende Anne Gäbler und der Engländer Phil Waller, damals 26 und 34 Jahre alt, ein altes Bauerngehöft in Kossa, bauten es mit Hilfe von Leader-Mitteln um. Die Idee von der eigenen kleinen Landwirtschaft hat sie dabei nie losgelassen. Phil Gäbler ist vom Fach. Er hat Biologische Diversität und Ökologie studiert, hat im eigenen Garten Erfahrungen gesammelt. Die kommen ihnen nun zugute.

Gäblers bewirtschaften 3000 Quadratmeter am Rande des Dorfes

Dass ihnen die Mitglieder von Beginn an viel Vertrauen schenkten, habe sehr geholfen: „Ohne sie wär es nicht gegangen. Wir haben zudem das große Glück, ein Feld hier in Kossa bewirtschaften zu dürfen. Das macht die Wege schön kurz“, meint Anne Gäbler. Der etwa 3000 Quadratmeter große Acker am Rande des Dorfes ist besonders im Sommer eine Augen- und Bienenweide. Am Rande blühen Mohn und Kamille mit Kornblumen um die Wette und locken fleißige „Mitarbeiter“ an, dazwischen erstrecken sich reihenweise Beete mit bunt gemischtem Gemüse. Studenten- und Ringelblumen sowie Kräuter werten die Beete nicht nur optisch auf, sie unterstützen die Pflanzen in ihrem Wachstum und wehren Schädlinge ab. Zwei große Gewächshäuser ermöglichen eine verlängerte Ernte und bieten den wärmeliebenden Pflanzen ein angenehmes Klima.

Felder werden ohne Maschinen bewirtschaftet

Dank der Methode des Market Gardening, des „biointensiven Gemüseanbaus“, und einer ausgeklügelten Beetplanung konnten die Gäblers die vorhandene Fläche optimal nutzen. Die Pflanzen gedeihen im Sinne der Permakultur relativ dicht beieinander auf einer dicken Kompostschicht, die ihnen ein kräftiges Wachstum ermöglicht und gleichzeitig die „Konkurrenz“ – Unkräuter – in Schach hält. Der besonders fruchtbare Boden kann so möglichst gut genutzt werden, Vor- und Nachkulturen werden in ihrem Wachstum befördert. Maschinen sucht man hier übrigens vergeblich. Die Flächen werden von Hand beackert. „Wir graben auch nicht mehr um“, sagt Anne Gäbler. In England und Frankreich sei diese No-dig-Methode sehr populär. „Dadurch schützen wir den Boden, die natürliche Struktur bleibt erhalten. Die Regenwürmer machen das schon auf natürliche Weise.“

Und so wurde gleich das erste Jahr ein voller Erfolg. „Das Frühjahr war zwar leider ganz schön kalt, dadurch hatte sich der Erntebeginn etwas verzögert. Das Jahr war aber insgesamt sehr regenreich, was dem Gemüse gut getan hat. Der Salat ist herrlich gewachsen“, resümiert Landwirtin Anne Gäbler ihr erstes Jahr.

27 Gemüsesorten – und es werden immer mehr

„Wir haben mit 27 verschiedenen Gemüsesorten begonnen, dieses Jahr kommen noch zehn dazu. Beliebt waren vor allem Tomaten und Gurken. Im Gewächshaus konnten wir die Saison lange ausdehnen und reichlich davon ernten“, erzählt ihr Mann Phil, der tagein tagaus auf dem Feld zugange war und seine zahlreichen Schützlinge liebevoll umsorgt hat. Jedes einzelne Pflänzchen hat er vom Samenkörnchen bis zur Ernte begleitet und mit Komposttee und Brennnesseljauche „verwöhnt“.

Jetzt im Winter bekommen die Mitglieder Lagergemüse, etwa Zwiebeln, Kürbisse, Rote Bete und Sellerie. Auf dem Feld warten noch Rosen- und Grünkohl und im Gewächshaus verschiedene Salate auf die baldige Ernte. Aber auch die Anzucht erster Jungpflanzen nimmt schon wieder Fahrt auf.

Kossaer Landwirte wollen Produktpalette um Obst, Fleisch und Eier erweitern

Ziel sei es derzeit nicht, immer mehr Mitglieder aufzunehmen, sondern „mit unserer Produktpalette vieles abdecken, was hier aus Kossa kommt.“ Perspektivisch sollen neben Gemüse auch Obst, Fleisch und Eier aus regionaler wie biologischer Erzeugung schrittweise ins Sortiment aufgenommen werden. Erste Kontakte gibt es bereits. „Unsere Mitglieder haben signalisiert, dass sie sich auch Obst in ihrem Korb wünschen würden. Dafür suchen wir jetzt eine geeignete Fläche – gern mit altem Obstbestand oder aber, um sie selbst zu bepflanzen“, erzählt Anne Gäbler. Die Areale sollten aber möglichst in der näheren Umgebung liegen,

Kontakt über Anne und Phil Gäbler: Telefon: 034243/341181, E-Mail: knackiger.acker@posteo.de, Whatsapp 0176/21234193.

Von Kathrin Kabelitz und Sophia Schleichardt