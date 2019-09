Initiative will Freizeitanlage für Bad Düben anschieben

Bad Düben

Zu wenig los in der Kurstadt für Bad Dübens Kinder und Jugendliche? Guido Scholz ist Vater eines 14-jährigen Jungen, der in seiner Freizeit gern Mountain-Bike fährt. Strecken oder Plätze, wo sich die Teenies ausprobieren können, gibt es keine. Der 45-Jährige will das gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ändern und mehr generationenübergreifende Sport- und Spielmöglichkeiten schaffen.

Kann Anlage für Rollsportbegeisterte entstehen?

Gemeinsam engagieren sie sich nun, wollen Ideengeber für eine Anlage für Rollsportbegeisterte in Bad Düben sein. Nutzbar ab 3 Jahre bis ins Seniorenalter. Klar ist, ohne Unterstützung der Stadt und Fördermittel wird das nicht gehen. Bürgermeisterin Astrid Münster habe die Intentionen positiv aufgenommen, würde es unterstützen. Entscheidungen müsste aber letztlich der Stadtrat treffen. In welche Richtung die Ideen gehen, wollen Guido Scholz und Co. am 2. Oktober ab 18 Uhr bei einer Veranstaltung in der Aula der Oberschule vorstellen. Eingeladen sind Verwaltung, Stadträte, Vertreter von Jugendeinrichtungen, Vereinen und Interessierte.

Blick geht in die Gemeinde Muldestausee

Die Bad Dübener verfolgen derzeit sehr interessiert, was sich in der Gemeinde Muldestaussee tut, die ein ähnliches Projekt auf den Weg gebracht hat. Initiator dort ist der Jugend-Gemeinderat, der eine Freizeitanlage für alle Generationen sowie für Touristen und Besucher entstehen lassen will. Ähnlich umsetzen ließe sich solch ein Vorhaben in Bad Düben auf diese Art zwar so nicht, weil Leader-Mittel nicht in Angriff genommen werden können und andere Fördermöglichkeiten gefunden werden müssten. Abschauen, so Guido Scholz, könne man sich bei den Nachbarn aber durchaus, was in puncto Eigeninitiative und Engagement von Kindern und Jugendliche alles möglich ist.

Von Kathrin Kabelitz