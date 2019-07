Tornau

Am letzten Juli-Wochenende ist es wieder so weit. An zwei Tagen lassen in Tornau nahe Bad Düben 30 Künstler aus sechs Ländern – England, Dänemark, Schweiz, Polen, Österreich und Deutschland – mittels Kettensäge aus zwei bis drei Meter hohen wuchtigen, klobigen Stämmen imposante und filigran gearbeitete Holzfiguren entstehen. Bäumen, die eigentlich abgestorben sind, wird neues Leben eingehaucht. Auf Einladung des Heidedorfes Tornau und des Vereins Dübener Heide findet zum 20. Mal an Weichers Mühle der Internationale Holzskulpturenwettbewerb statt. Das Motto diesmal: „Auf den Spuren von Elfen, Feen und Waldgeistern“. Und Tausende werden sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Bei hoffentlich schönem Sommerwetter, so hoffen die Organisatoren. 40 Grad wie im vergangenen Jahr müssen es aber sicher nicht wieder werden.

Auf der Wiese an Weichers Mühle stehen viele Kunstwerke

Viele der kuriosen Objekte, formschönen Skulpturen und einzigartigen Kunstwerke, die bisher entstanden sind, haben der Wiese nahe des Hammerbaches längst ihren speziellen Charakter verpasst. Immerhin gibt es den Holzskulpturenwettbewerb seit zwei Jahrzehnten. Der Künstler Wolfgang Köppe ist der Spiritus rector des Wettbewerbs. Der im Februar 2018 verstorbene Heidemaler rief vor 20 Jahren erstmals Holzkünstler aus dem In- und Ausland in Tornau zusammen. Das Ziel: miteinander arbeiten, voneinander lernen. Die Resonanz ist seit dem stetig gestiegen, die Anzahl der Kunstwerke auf der Freifläche angewachsen. Wolfgang Köppe war sein Leben lang extrem aktiv und engagiert. „Davon profitieren wir heute noch“, weiß Orts-Bürgermeister Udo Reiss. Heute lebt der Wettbewerb besonders von der Mithilfe der Menschen aus dem Ort und vom Sportverein.

Im Herbst werden wieder einige Kunstwerke versteigert

Einige Skulpturen werden im Ort verteilt, um Platz zu schaffen für neue auf der Wiese. „Im Herbst findet dann wieder eine Versteigerung der Kunstwerke statt. Der Erlös wird für Naturschutzprojekte gespendet“, kündigen Axel Mitzka und Udo Reiss an.

30 Künstler sind bisher angekündigt, vier Engländer werden zusammen an einem Kunstwerk arbeiten – sie zählen deshalb eher als ein Künstler. Die Akteure bekommen ihre Reisekosten erstattet, sie reisen mit Wohnwagen oder Zelt an, einige suchen sich auch Pensionen im Ort. Auch die Region ist wieder gut vertreten, so sind Frank Müller und Torsten Spalteholz aus Doberschütz und Jürgen Pisarz aus Bad Düben und Heiko Kapke aus Brösa dabei.

Wolfgang-Köppe-Gedächtnispreis wird vergeben

Die Siegerehrung wird am Sonntag um 17 Uhr stattfinden, direkt nach dem Top-Act des Wochenendes, dem Auftritt der Randfichten. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Wolfgang-Köppe-Gedächtnis-Preis. Das ist ein Bild aus dem Nachlass des im Februar 2018 mit 91 Jahren verstorbenen Künstlers, das seine Witwe Monika Köppe aussucht. Weiterhin gibt es noch einen Zuschauerpreis, vergeben von den Zuschauern und einen Künstler-Preis, voten dürfen da die Künstler.

De Randfichten treten auf

Umrahmt wird das Spektakel von einem bunten Programm mit viel Musik – unter anderem von De Randfichten und Peter Leon und Friends „Moments of Rock“ sowie der Blaskapelle Frischluftprojekt sowie zahlreichen kulturellen Highlights. Auch Köhlerliesel Norma Austinat hat ihren Auftritt. Die Besucher können über einen Heidemarkt mit regionalen Spezialitäten des Netzwerks „Bestes aus der Dübener Heide“ schlendern und Kulinarisches im größten Sommerbiergarten des Naturparks genießen. Geboten werden unter anderem Wildspezialitäten, Kuchen, Eis, Blumengestecke, Keramik, handgefertigte Seifen, Gemüse-Vielfalt, Kräuter, Heidebrand sowie Tee und Gewürze. Kinder können sich derweil auf der Hüpfburg und der großen Wiese austoben. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Am Sonntag, dem 28. Juli, um 9 Uhr findet zum nun schon dritten Mal ein Freiluftgottesdienst statt. Mit gestalten wird ihn diesmal die Bad Dübener Gruppe Anima.

Von Wolfgang Sens und Kathrin Kabelitz