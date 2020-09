Internet-Marktplatz aus Dübener Heide macht bei Online-Wettbewerb mit

Dübener Heide

Der im Naturpark Dübener Heide gestartete Online-Marktplatz „Kramer & Konsorten“ nimmt am bundesweiten Wettbewerb „Gemeinsam stark sein“ der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume teil. Bis zum 1. November kann jeder auf dem Portal www.dvs-wettbewerb.de für ein Projekt stimmen. Der Wettbewerb läuft unter dem Thema „Täglich gut versorgt sein“ und der Beitrag aus der Dübener Heide steht im Wettbewerb mit 27 weiteren Beiträgen aus 13 Bundesländern.

Produkte aus der Region

Betrieben wird der Online-Marktplatz von Theresia Stadtler-Philipp. „Kramer & Konsorten passt wunderbar zum diesjährigen Wettbewerbsthema, bei dem es um die Vermarktung von Produkten in Regionen geht“, so Josef Bühler, Regionalmanager in der Dübener Heide. „Kramer & Konsorten vernetzt zahlreiche Akteure, die jetzt ihre Produkte über den Online-Marktplatz anbieten können.“ Das Regionalmanagement Dübener Heide hatte gemeinsam mit 30 Erzeugern aus dem Regionalmarken-Netzwerk „Bestes aus der Dübener Heide“ die Idee zu der Plattform (www.kramer-und-konsorten.de) entwickelt.

Von LVZ