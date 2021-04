Nordsachsen

Der Inzidenzwert im Landkreis Nordsachsen ist weiter gesunken und beträgt (Stand Mittwoch) 160,3. Am Montag lag er laut sächsischem Sozialministerium bei 217. Dienstag hatte er noch 194,2 betragen. Insgesamt 944 Einwohner sind laut Landratsamt als aktuell Corona-positiv registriert, das sind 3 weniger als am Dienstag. Die Gesamtzahl der bisherigen Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – liegt nun bei 11 280. Insgesamt 316 Menschen sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 1502 Bürgerinnen und Bürger, das sind 64 mehr als am Dienstag.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 273

Quarantäne aktuell: 449

Todesfälle: 47

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 298

Quarantäne aktuell: 486

Todesfälle: 62

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 111

Quarantäne aktuell: 187

Todesfälle: 110

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 95

Quarantäne aktuell: 189

Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 76

Quarantäne aktuell: 102

Todesfälle: 11

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 66

Quarantäne aktuell: 89

Todesfälle: 8

25 Corona-Fälle waren gestern regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen in Nordsachsen

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 4. April:

Arzberg: 11

Bad Düben: 22

Beilrode: 8

Belgern-Schildau: 13

Cavertitz: 6

Dahlen: 3

Delitzsch: 46

Doberschütz: 25

Dommitzsch: 2

Dreiheide: 2

Eilenburg: 41

Elsnig: 1

Jesewitz: 35

Krostitz: 16

Laußig: 19

Liebschützberg: 4

Löbnitz: 32

Mockrehna: 4

Mügeln: 6

Naundorf: 1

Oschatz: 38

Rackwitz: 11

Schkeuditz: 60

Schönwölkau: 6

Taucha: 36

Torgau: 29

Trossin: 1

Wermsdorf: 9

Wiedemar: 11

Zschepplin: 28

