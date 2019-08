Bad Düben/Tornau

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (AHA) fordert mit Nachdruck den Schutz des Bibers im Naturpark Dübener Heide. Wie der Verein mitteilte, dürften keine weiteren Biberdämme beschädigt oder gar beseitigt werden.

Köhlerin: Biber halten Wasser zurück

AHA reagiert damit auf Medienberichte, wonach der Eisenhammerteich zwischen Tornau und der Köhlerei zu wenig Wasser führt und nach Angaben von Ortsbürgermeister Udo Reiss und Köhlerin Norma Austinat der Biber daran schuld sei. „Diese in der Umgebung größte Wasserreserve trocknet durch den biberbedingten Wasserrückhalt aus“, sagte Austinat dem in Wittenberg erscheinenden „Wochenspiegel“. Dadurch könne der Teich als wichtige Löschwasserstelle im Falle eines Waldbrandes nicht genutzt werden. Gegenüber der LVZ sagte sie: „Mit der künstlichen Ansiedlung der Biber verwandelte sich der Abschnitt vom Forstweg Halber Mond bis hin zum Eisenhammerteich in eine zusammenhängende Wasserfläche, welche mehr als fünffach so groß ist wie der Eisenhammerteich. Hier erklärt sich ganz einfach, warum der Hammerbach aktuell nicht in der Lage ist, den Eisenhammerteich zu bedienen.“

Arbeitskreis : Trockenheit ist schuld

Der Hallenser Arbeitskreis sieht das anders: „Offensichtlich haben die betreffenden Personen nicht verstanden oder verstehen wollen, dass die langjährige Trockenheit nachhaltige Spuren im Boden sowie in Fließ- und Standgewässern hinterlassen. Das trifft sowohl für den Hammerbach als auch für den Eisenhammerteich zu“, erklärte der Vorsitzende Andreas Liste. Der AHA fordert deshalb, „diese von fehlender Fachlichkeit geprägten Thesen und die darauf beruhenden Forderungen, alle Biberdämme aus dem Hammerbachtal zu entfernen, endgültig zu stoppen“. AHA droht sogar mit der EU-Kommission und Staatsanwaltschaft und habe dorthin nach eigenen Angaben sämtliche bisher zum Thema verfassten Presseerklärungen gesandt. Ziel sei es, wegen „der bereits erfolgten Zerstörung von drei Nahrungsdämmen und der Schlitzung eines Wohndammes ein Verfahren gegen die BRD beziehungsweise die strafrechtliche Relevanz zu prüfen“, gab der Arbeitskreis an.

Naturschutzbehörde: Keine Eingriffe ins geschützte Lebensräume

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Wittenberg sieht den geringen Wasserstand des Teiches vielmehr in der anhaltenden Trockenheit begründet. „Die vergleichbar geringen Mengen, die bei einer Beseitigung der Biberdämme entstehen und das Problem nicht lösen würden, rechtfertigen keinesfalls die massiven Eingriffe in die bestehenden geschützten Lebensräume“, zitiert der „Wochenspiegel“ die Behörde. Verbesserung würde erst ausreichender Regen bringen.

Köhlerei hat Probleme mit Wasser

Die Köhlerei Eisenhammer leidet seit gut zwei Jahren unter dem Einfluss von Bibern. Die setzen die Flächen nahe der Köhlerei unter Wasser, was bereits zu einer Vernässung der Produktionsanlagen für Holzkohle führte. Voriges Jahr war die Genehmigung erteilt worden, 13 von 19 Biberdämmen zu beseitigen. Für den Hallenser Arbeitskreis sind das „sehr massive und bestandsbedrohende starke Eingriffe in das FFH-Gebiet und Bibereinzugsgebiet“. Weitere Eingriffe würden zu einer „Bestandszerstörung“ des Bibers führen und seien deshalb „nicht akzeptabel“.

