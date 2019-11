Jubiläumsveranstaltung: 60. Fortbildungskurs für Bio-Bauern

Bad Düben

Roland Einsiedel, seines Zeichens Vorsitzender der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau, kurz Sigöl, musste bei seinem 60. Fortbildungskurs am Donnerstag im Bad Dübener Heide Spa viele Hände schütteln. Denn zur Jubiläumsausgabe kamen über 200 Öko-Bauern, Landwirte und interessierte Zuschauer aus allen Teilen Deutschlands in die Kurstadt. Kopfschüttelnd stand Einsiedel kurz vor dem offiziellen Beginn an der Saaltür, in Anbetracht der noch langen Menschenschlange, die sich gebildet hatte. „Unglaublich. So viele waren ja noch nie da“.

Zur Galerie Jubiläum im Heide Spa: Der 60. Fortbildungskurs der Sächsischen Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau (Sigöl)

Einsiedel ist in Nordsachsen Vorreiter des ökologischen Landbaus. Denn schon kurz nach der Wende begann die Erfolgsgeschichte der Fortbildungsveranstaltung. „Das erste Mal waren wir in einer Oschatzer Armeekaserne“, erzählt der Kossaer. Seit damals hat Einsiedel mittlerweile 60 Fortbildungskurse mit rund 7500 Teilnehmern und hochkarätigen Referenten aus der Branche des ökologischen Landbaus durchgeführt. Und das Thema ist aktueller denn je.

Thema ist aktueller denn je

„Der Kreislaufgedanke Boden-Pflanze-Tier-Mensch-Boden ist immer noch aktuell und wird es auch in Zukunft bleiben. Der Ökologische Landbau hat seitdem viele Formen angenommen. Er ist gewachsen, es haben viele Betriebe auf Öko umgestellt und es werden Jahr für Jahr mehr. Wir werden an unserem Ziel festhalten, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch betrieben wird. Der Freistaat Bayern ist dem mit 15 Prozent schon sehr nahe. In Sachsen sind wir bei rund neun Prozent. In Nordsachsen sind wir im Vergleich auch schon sehr gut. Immerhin haben hier schon an die 70 Betriebe auf Öko umgestellt. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Aber hier ist auch die Politik gefragt. Wir werden fleißig weitermachen“, kündigte Einsiedel an.

Auch zum Jubiläum hatte der rüstige Organisator wieder hochkarätige Referenten in die Stadt geholt. So referierte unter anderem Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND Deutschlands über das Thema „Ökologischer Landbau - Leitbild der Landwirtschaft“.

Regelmäßige Teilnehmer

Die Themen kamen auch bei den Besuchern gut an. Stammgast der Veranstaltung ist der Thüringer Wilfried Walther. „Ich bin heute zum 40. Mal dabei. Mich als ehemaligen Dozent einer Heilpraktikerschule interessieren die Thematiken von Hause aus. Ich habe hier in den vergangenen Jahren viel gelernt und für mich mitgenommen.“ Auch der Schnaditzer Frank Jäckel ist regelmäßiger Teilnehmer. „Es sind immer sehr gute Referenten am Start. Das muss so weitergehen“, ist Jäckel begeistert.

Auszeichnung für Engagement

Bad Dübens Stadtrat Andreas Flad kam dagegen zum ersten Mal vorbei. „Wir kämpfen für eine ökologische Kurstadt. Da passen solche Veranstaltungen ganz wunderbar in die Stadt. Roland Einsiedel ist Vordenker und hat in den vergangenen Jahren damit sehr viel bewegt“, bedankte sich Flad. Für seine jahrzehntelangen Bemühungen wurde Roland Einsiedel während der Veranstaltung von Dirk Rudert und Steffen Feick von Naturland e.V. ausgezeichnet und geehrt. Und Einsiedel zeigt sich auch nach der Jubiläumsausgabe kein bisschen müde. „Die Nummer 61. und 62 finden nächstes Jahr wie gewohnt statt“, blickt der Kossaer schon mal voraus.

Von Steffen Brost