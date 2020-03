Jugendliche sorgen in Bad Düben für Ärger: Immer wieder Müll

Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat ein Problem mit unbelehrbaren Jugendlichen, die jedes Wochenende verschiedene Plätze und Ecken in der Kurstadt regelrecht vermüllen. Schwerpunkte sind der Parkplatz Leipziger Straße, der Vorplatz der Burg und der Bootsanleger am Mulde-Ufer. Bei ihren Treffen hinterlassen sie Reste von Speisen, Verpackungen von Lieferdiensten, Bierflaschen, Büchsen, Zigarettenreste und anderes mehr.

Schwerpunkt ist Blockhütte am Parkplatz Leipziger Straße

Wie von Bad Dübens Ordnungsamtschefin Gabriele Leibnitz zu erfahren war, ist aktuell die Blockhütte am Parkplatz Leipziger Straße der Hauptschwerpunkt. „Wir können hier in regelmäßigen Abständen aufräumen und die schmutzigen Hinterlassenschaften der Jugendlichen wegräumen. Das kostet der Stadt und damit auch den Steuerzahler jedes Jahr eine ordentliche Stange Geld“, sagt Leibnitz.

Bei den Jugendlichen soll es sich meist um 14- bis 16-jährige Bad Dübener handeln, die sich vor allem an den Wochenenden dort treffen und – wie in der Vergangenheit bereits mehrfach geschehen – auch randalieren. „Da wurde schon die Dachrinne vom Blockhaus heruntergerissen und anderer Blödsinn veranstaltet“, so Leibnitz.

Gegenmaßnahmen hatten bislang wenig Erfolg

Die Stadt versuchte auch schon, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und beauftragte Sicherheitsdienste mit Kontrollen vor Ort. Auch Polizeistreifen haben das Areal unregelmäßig im Blick – mit mäßigem Erfolg. „Wenn jetzt der Frühling und das warme Wetter nahen, wird sich das alles wieder in Richtung Bootsanleger und den Vorplatz der Burg verlagern“, erwartet Leibnitz. Auch dort werde regelmäßig Müll hinterlassen. Den befestigten Rettungsring am Muldeufer habe man schon etliche Male neu kaufen müssen. Das koste jedes Mal zwischen 200 und 300 Euro.

Stadt will durchgreifen

Die Stadt will jetzt noch mehr durchgreifen und plant, auch Platzverweise und Verwarngelder auszusprechen. Einige Namen sind der Behörde mittlerweile bekannt. „Wenn alle Ansprachen nicht helfen, müssen wir härter durchgreifen. Und das werden wir im Sinne einer sauberen Kurstadt auch tun“, kündigt die Ordnungsamts-Chefin an.

Auch ärgerlich: Müll an Glascontainern

Auch an vielen Glas- und Altkleidercontainern im Stadtgebiet hat die Stadt mittlerweile Probleme, da unbelehrbare Bürger nicht nur Flaschen und Altkleider einwerfen, sondern gleich mal noch ihren Hausmüll an diesen Standorten deponieren. Ein besonderer Schwerpunkt ist hier der Parkplatz in der Eilenburger Straße. Man räume mittlerweile nicht nur weg, sondern suche in den Hinterlassenschaften auch nach Hinweisen auf den Besitzer des Mülls, erklärt Leibnitz.

An den Standorten der Altkleider- und Glascontainer, wie hier in der Eilenburger Straße, wurde in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, wie unbelehrbare Bürger sogar Hausmüll abstellen. Quelle: Steffen Brost

„Und wir wurden bereits auch fündig und haben Bußgelder verhängt. Denn die Stadt muss im Jahr rund 2000 Euro aufbringen, um diese Standorte immer wieder sauberzumachen und den illegalen Müll zu entsorgen.“ Sie könne immer wieder nur an die Vernunft der Bürger appellieren, das zu unterlassen und die für den Müll bereitstehenden Behältnisse zu benutzen, erklärt die Ordnungsamts-Chefin.

Von Steffen Brost