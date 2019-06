Laußig

Ab nächste Woche erholen sich wieder 18 Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern aus Saschirje in Belorussland in der Gemeinde Laußig. Zwei Wochen sind die jungen Leute in Nordsachsen zu Gast. Sie sind sozusagen auf Kur, denn sie leiden noch immer unter den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe aus dem Jahre 1986. Die Gruppe gehört zum Kinder- und Jugendensemble Sonejka.

Tanzauftritte in der Region

In der nordsächsischen Region suchten sie Ruhe und Erholung und danken es mit verschiedenen Tanzauftritten. Organisiert haben diese Reise Rainer Winkler und seine Mannschaft von der Elterninitiative für Saschirje/ Belarus. Seit 1996 holen sie fast jeden Sommer acht- bis 15-jährige Kinder aus Saschirje in hiesige Gefilde. Im Laufe der Jahre waren es 340 Mädchen und Jungen. „Dankenswerterweise haben wir inzwischen einen festen Pool aus Gasteltern. Unterstützung gibt es auch von vielen Förderen und Sponsoren sowie der Gemeinde Laußig, die sogar eine Dorfpartnerschaft mit Saschirje hat“, freut sich Winkler.

Gäste sind bis Mitte Juli da

Bis zum 14. Juli bleiben die Gäste in Laußig und werden eine Menge erleben. So sind neben verschiedenen Auftritten im Mediclin-Waldkrankenhaus Bad Düben, Universitätskinderklinik Leipzig und in der Kulturscheune Schwemsal auch Ausflüge nach Erfurt, zum Baden ins Riff und Bastelnachmittage geplant. „Wir sind auch froh, dass sich wieder Vereine am Programm beteiligen. Diesmal ist es der Bad Dübener Turnverein Blau-Gelb 90, wo wir einen sportlichen Nachmittag mit Schauturnen, Trampolinspringen und Spielen verbringen werden“, so Winkler weiter. Das große Abschlussfest ist dann für den 13. Juli rund um das Laußiger Bürgerzentrum geplant.

Von Steffen Brost