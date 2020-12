Kachelmann-Wetter: Bad Düben liefert nun Daten

Bad Düben

Bad Düben wird zur Wetterzentrale. In den letzten Tagen wurde auf dem Schulhof und auf dem Dach des Neubaus der weiterführenden Schulen des Evangelischen Schulzentrums eine vollautomatische Wetterstation der Firma von Wetterguru Jörg Kachelmann installiert. Ein eher nüchtern wirkender, grauer Kasten im Vintage-Style, der moderne Technik beherbergt. „Alle 7 Minuten können nun Wetterdaten wie Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktuell gemessen und in das deutschlandweite Wettervorhersagenetz von ,Kachelmannwetter’ eingespielt werden“, so Projektleiter Udo Reiß. Damit hat die Kurstadt eine eigene Wetterstation und kann eigene regionale Wetterdaten publizieren.

Im Erdkundeunterricht geht es ums Wetter

Der Kontakt kam über die Universität Leipzig zustande und wie es der Zufall wollte, war die Dübener Heide ein weißer Fleck bei „Kachelmannwetter“. Zum einen gibt es nun aktuelle Daten aus der Region, aber auch die Schule profitiert. Sie kann jetzt eine eigene Wettervorhersage erstellen, aber auch alle gemessenen historischen Daten auswerten und Schlussfolgerungen für die mittel- und langfristige Entwicklung des Wetters und des Klimas in der Region treffen. „Ein schöner Auftrag für den Erdkundeunterricht“, findet Schulleiterin Doreen Model. Auch Geo-Lehrer Arni Thorlakur Gudnason freut sich bereits auf die ersten Messdaten. Besonders in Klasse 6 und 7 werde das eine Rolle spielen: „Da geht es um Klimadiagramme“, so der Isländer.

Schule ist für Wetternetz ein Novum

Das Wetternetz „Meteosol“ wird gemeinsam von Kachelmannwetter und der Agrarversicherung Deutsche Hagel betrieben. Meist sind Landwirtschaftsbetriebe Standorte; „eine Schule ist für dieses Wetternetz ein Novum“, so Gisbert Helbing, Geschäftsführer des ESZ. Er hat die Wetterdaten-App der schuleigenen Station auf seinem Handy installiert, ist „wettertechnisch damit immer aktuell informiert.“

Geplant ist, die Messdaten auf dem Monitor in der Empfangshalle anzuzeigen, sowie auf der Internetseite der Schule zu posten. Denkbar wäre auch, so Helbing, diese auf der Stadt-Seite zu veröffentlichen.

Eigene Wetterwünsche können nicht eingegeben werden – noch nicht

Doreen Model schließt nicht aus, dass sich daraus weitere Projekte entwickeln könnten, so eine Wetterfrosch-AG oder ein Ganztagsangebot, das sich dem Thema Wetter widmet. Oder gar ein ganz innovatives Vorhaben: Noch fehle die Möglichkeit, eigene Wetterwünsche einzugeben, „aber das ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit“, merkt Gisbert Helbing schmunzelnd an. Vielleicht sei dies ja ein Forschungsauftrag für die zukünftigen Meteorologie-Studenten die aus dem ESZ Bad Düben hervorgehen werden ...

udo.reiss@esz-baddueben.de. Wetter-Link: https://agrarwetter-cockpit.de/widget/overview/2953524-baddueben

