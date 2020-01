Kameraden aus Kossa und Durchwehna zünden Winterfeuer

Kossa/Durchwehna

Mit dem traditionellen Winterfeuerstarteten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kossa/Durchwehna ins neue Jahr. Am Gerätehaus hatte sie den Tag zuvor damit verbracht, alle herausgestellten Weihnachtsbäume einzusammeln. „Das machen wir jedes Jahr so. Ein Traktor mit Anhänger sammelt im Dorf die Bäume ein und bringt sie her“, erzählte Wehrleiter Lars Friedel. Während die Kameraden bereits am Neujahrstag zu einem Brand im örtlichen Jugendklub ausrücken mussten, können sie auf ein ruhiges Jahr zurückblicken.

Rückblick auf ein entspanntes Jahr

Nur neun Mal mussten sie 2019 ausrücken. Die größten Einsätze waren ein Pkw-Brand am Neujahrstag 2019 und der Brand einer Werkstatt bei Görschlitz im November. Die übrigen Einsätze waren ausschließlich Wald- und Wiesenbrände in der Region. Aktuell sind 33 aktive Kameraden, 17 Alterskameraden sowie zehn Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr registriert. „Wir haben einiges für die Gewinnung neuer Mitglieder getan. Das soll auch in diesem Jahr weitergehen.

Spannendes 2020 steht bevor

Dafür wollen wir unter anderem auch unser großes Familiensportfest mit den Fußballern auf dem Sportplatz nutzen“, blickt Friedel voraus. Für dieses Jahr ist auch die Lieferung neuer Einsatzbekleidung für die gesamte Gemeindefeuerwehr geplant. Zudem ist die Freiwillige Feuerwehr Kossa/Durchwehna seit Jahresbeginn in die Alarm- und Ausrückeordnung der Kurstadt Bad Schmiedeberg integriert.

Von Steffen Brost