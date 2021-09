Bad Düben

Aufregung am Freitagvormittag an der Bitterfelder Straße in Bad Düben. Zwischen dem Kreisverkehr und dem Abzweig zum Ortsteil Alaunwerk sorgte ein Polizeifahrzeug am Fahrbahnrand für Aufmerksamkeit. Das Fahrzeug sicherte die Fundstelle eines verrosteten Gegenstandes ab, der die Form einer Panzerabwehrmine der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg hatte. „Wir haben das Fundstück fotografiert und die Fotos an die entsprechenden Stellen weitergegeben“, sagte Polizeihauptkommissar Tom Kallenbach vom Polizeiposten Bad Düben. Es hätte sich aber auch beispielsweise einfach nur um einen Teil eines alten Rades handeln können.

Polizeibeamte vom Posten Bad Düben sicherten die Fundstelle ab, während der Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen das verrostete Bombenfundstück näher untersuchte. Quelle: Steffen Brost

Wie sich herausstellte, lagerte das rostige Teil schon seit Juni an der Stelle. Der Bad Dübener Markus Aé fand damals den Gegenstand auf dem benachbarten Feld. „Nach dem Pflügen des Ackers habe ich dort Blühbeete angelegt. Und dabei fiel mir dieser verrostete Gegenstand in die Hände. Ich habe ihn damals auf eine Bauzaunbefestigung gelegt, wo Werbung aufgehangen war. Als ich in den vergangenen Tagen dort wieder mal lang schaute, habe ich das Teil immer noch dort liegen sehen. Daraufhin habe ich es fotografiert und zur Stadtverwaltung geschickt. Die haben dann die Polizei informiert.“

Polizei sichert Fundstelle

Die Fundstelle wurde am Freitag bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes von der Polizei gesichert. Die Kollegen hatten bereits die Fotos bekommen und wussten beim Eintreffen schon, um was es sich da handelt. „Es sind die Reste einer amerikanischen Fliegerbombe. Der Zünder war bereits weg. Vermutlich ist dieses Teil bei der Explosion nicht zerborsten. Das Reststück wird von uns jetzt entsorgt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit“, gab der Experte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen gegen Mittag Entwarnung.

Von Steffen Brost